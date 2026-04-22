Психолог прокомментировала новые меры предотвращения разводов

В России хотят усложнить процедуру развода при помощи консультаций у психолога и увеличения периода для принятия окончательного решения. Семейный психолог Радмила Стригунова рассказала, насколько новые правила будут эффективны.

— Семья — это живой организм, а не юридический договор. Ее скрепляет не страх расставания, а умение любить, прощать, договариваться, доверять и поддерживать в трудную минуту. В этом психологи могут помочь, но без принуждения со своей стороны, — отметила эксперт.

По словам психолога, в сессиях специалисты выступают в роли нейтрального посредника. Они могут помочь парам грамотно решить конфликтные ситуации и лучше понять друг друга, передает 360.ru.

Однако Стригунова подчеркнула, что результат будет положительным при готовности хотя бы одного из партнеров к диалогу.

По мнению эксперта, развод — крайняя мера. Его альтернативами могут быть временное проживание отдельно, перераспределение ролей в семье и другое.

Стригунова подчеркнула, что если пара решила окончательно расстаться из-за домашнего насилия, измены или эмоциональной отчужденности, то работа с психологом может лишь усугубить ситуацию.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник, 20 апреля, заявила, что процедура развода не должна быть слишком простой.