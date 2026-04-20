Психиатр объяснил, когда тревожность и перепады настроения требуют визита к врачу

«Жить не хочется»: когда тревожность и перепады настроения требуют обращения к врачу
В последние годы мы все чаще слышим слова «тревога», «апатия», «выгорание». По данным Росстата, за 2020–2024 годы первичная заболеваемость психическими расстройствами непсихотического спектра выросла на 21,5 процента: с 281 до 341,4 тысячи новых случаев. Главный внештатный психиатр Минздрава Светлана Шпорт связывает это не столько с реальным ростом, сколько со снижением стигмы: люди стали чаще обращаться за помощью. Но многие до сих пор не понимают, где граница между нормой и расстройством. Как понять, когда пора к врачу, и какие симптомы должны насторожить, рассказал «Вечерней Москве» главный врач клиники ментального здоровья «Аксона», врач-психиатр Эдуард Холодов.
Постоянная тревожность
Тревога — природный защитный механизм. Но когда она становится постоянной и мешает жить, это уже тревожное расстройство. По данным ВЦИОМ за 2026 год, 23 процента россиян находятся в тревожном эмоциональном состоянии, а Институт психологии РАН сообщает о 27 процентах с трудноуправляемой тревогой.
Физические проявления:
- учащенное сердцебиение;
- потливость;
- дрожь;
- нехватка воздуха;
- головные боли;
- проблемы со сном и концентрацией.
В этом случае нужно обратиться к специалисту. Современная психиатрия предлагает психотерапию (особенно когнитивно-поведенческую) и при необходимости — медикаментозную поддержку.
Апатия
Это состояние, когда ничего не хочется, пропадает интерес к происходящему. В отличие от кратковременной усталости, апатия длится неделями и месяцами.
Признаки:
- отказ от общения;
- замедленные реакции;
- нарушения сна и аппетита;
- пренебрежение гигиеной.
Причины:
- выгорание;
- депрессия;
- эндокринные нарушения;
- постковидный синдром.
Апатия — это не лень, а истощение психической энергии, защитное торможение мозга. Если такое состояние длится несколько дней, нужен психиатр или психотерапевт.
Резкие перепады настроения
Научное название — циклотимия. Это состояние, близкое к биполярному расстройству, но более легкое. Часто перепады принимают за «сложный характер», но за ними могут стоять пограничное расстройство, депрессия или гормональные колебания.
Причины:
- стресс;
- нарушения сна;
- химические изменения в мозге;
- наследственность.
В такой ситуации ведите дневник настроения, чтобы отслеживать триггеры. Если перепады мешают жить, консультация психиатра обязательна.
Сложности с гневом и обидой
Гнев — нормальная эмоция, но когда он выходит из-под контроля и причиняет вред вам или другим, нужна помощь.
Причины:
- хронический стресс;
- алкоголь;
- депрессия;
- травматический опыт;
- семейные паттерны.
Обида — это «застывший» гнев, направленный внутрь. Определите свои триггеры, используйте релаксацию, дыхательные упражнения, безопасное письменное выражение гнева. Подавление гнева так же вредно, как и неконтролируемые вспышки.
Когда пора к специалисту
Стоит срочно обратиться к врачу, если:
- симптомы длятся более двух недель;
- симптомы мешают работе, учебе, отношениям;
- появились физические проявления — бессонница, потеря аппетита, хроническая усталость;
- вы прибегаете к алкоголю или другим негативным способам «самолечения»;
- появились мысли, что «жить не хочется», — это сигнал немедленно обратиться за помощью.
Сегодня медицина предлагает следующие решения этих проблем:
- при тревожности — КПТ и современные препараты;
- при апатии — комплексная диагностика, в том числе исключение эндокринных причин;
- при перепадах настроения — тщательная дифференциальная диагностика и стабилизирующая терапия;
- при проблемах с гневом — психотерапия и обучение саморегуляции.
Помните, что визит к психиатру — это норма современной жизни и забота о себе. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем быстрее вернется качество жизни.
