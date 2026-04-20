Психиатр объяснил, когда тревожность и перепады настроения требуют визита к врачу

В последние годы мы все чаще слышим слова «тревога», «апатия», «выгорание». По данным Росстата, за 2020–2024 годы первичная заболеваемость психическими расстройствами непсихотического спектра выросла на 21,5 процента: с 281 до 341,4 тысячи новых случаев. Главный внештатный психиатр Минздрава Светлана Шпорт связывает это не столько с реальным ростом, сколько со снижением стигмы: люди стали чаще обращаться за помощью. Но многие до сих пор не понимают, где граница между нормой и расстройством. Как понять, когда пора к врачу, и какие симптомы должны насторожить, рассказал «Вечерней Москве» главный врач клиники ментального здоровья «Аксона», врач-психиатр Эдуард Холодов.

Постоянная тревожность

Тревога — природный защитный механизм. Но когда она становится постоянной и мешает жить, это уже тревожное расстройство. По данным ВЦИОМ за 2026 год, 23 процента россиян находятся в тревожном эмоциональном состоянии, а Институт психологии РАН сообщает о 27 процентах с трудноуправляемой тревогой.

Физические проявления:

учащенное сердцебиение;

потливость;

дрожь;

нехватка воздуха;

головные боли;

проблемы со сном и концентрацией.

В этом случае нужно обратиться к специалисту. Современная психиатрия предлагает психотерапию (особенно когнитивно-поведенческую) и при необходимости — медикаментозную поддержку.

Апатия

Это состояние, когда ничего не хочется, пропадает интерес к происходящему. В отличие от кратковременной усталости, апатия длится неделями и месяцами.

Признаки:

отказ от общения;

замедленные реакции;

нарушения сна и аппетита;

пренебрежение гигиеной.

Причины:

выгорание;

депрессия;

эндокринные нарушения;

постковидный синдром.

Апатия — это не лень, а истощение психической энергии, защитное торможение мозга. Если такое состояние длится несколько дней, нужен психиатр или психотерапевт.

Резкие перепады настроения

Научное название — циклотимия. Это состояние, близкое к биполярному расстройству, но более легкое. Часто перепады принимают за «сложный характер», но за ними могут стоять пограничное расстройство, депрессия или гормональные колебания.

Причины:

стресс;

нарушения сна;

химические изменения в мозге;

наследственность.

В такой ситуации ведите дневник настроения, чтобы отслеживать триггеры. Если перепады мешают жить, консультация психиатра обязательна.

Сложности с гневом и обидой

Гнев — нормальная эмоция, но когда он выходит из-под контроля и причиняет вред вам или другим, нужна помощь.

Причины:

хронический стресс;

алкоголь;

депрессия;

травматический опыт;

семейные паттерны.

Обида — это «застывший» гнев, направленный внутрь. Определите свои триггеры, используйте релаксацию, дыхательные упражнения, безопасное письменное выражение гнева. Подавление гнева так же вредно, как и неконтролируемые вспышки.

Когда пора к специалисту

Стоит срочно обратиться к врачу, если:

симптомы длятся более двух недель;

симптомы мешают работе, учебе, отношениям;

появились физические проявления — бессонница, потеря аппетита, хроническая усталость;

вы прибегаете к алкоголю или другим негативным способам «самолечения»;

появились мысли, что «жить не хочется», — это сигнал немедленно обратиться за помощью.

Сегодня медицина предлагает следующие решения этих проблем:

при тревожности — КПТ и современные препараты;

при апатии — комплексная диагностика, в том числе исключение эндокринных причин;

при перепадах настроения — тщательная дифференциальная диагностика и стабилизирующая терапия;

при проблемах с гневом — психотерапия и обучение саморегуляции.

Помните, что визит к психиатру — это норма современной жизни и забота о себе. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем быстрее вернется качество жизни.

Нарушения сна, или бессонница — очень частое и характерное для современного активного времени явление. Эдуард Холодов рассказал «Вечерней Москве», что делать, если ваши сны изменились и доставляют вам беспокойство.