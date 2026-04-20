Что важнее для зумеров: свои переживания или мнение других

Психолог Александра Граждан рассказала, что зумеры смещают приоритеты с обладания вещами на получение опыта и заботу о психическом здоровье.

В беседе с газетой «Известия» специалист отметила, что рост неопределённости в экономической и социальной сферах снижает ценность долгосрочных символических вложений, таких как статусные приобретения.

Эксперт сказала, что в цифровой среде социальные сети нивелируют внешние различия, усиливая интерес к аутентичности.

Такой подход способствует более устойчивой самооценке, однако чрезмерная концентрация на саморазвитии может привести к тревожности и выгоранию, добавила психолог.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал, что зависимость от видеоигр наиболее распространена среди старшеклассников, поскольку молодые люди склонны играть до истощения, тогда как взрослые быстрее устают и прекращают сеанс.