Назван простой способ получить пользу прогулок на природе, не выходя из дома

Просмотр и съемка видео с природными пейзажами могут вызывать состояние осознанности и приносить психологические эффекты, сравнимые с пребыванием на природе. К такому выводу пришли ученые Иллинойсского университета в Урбана-Шампейн. Работа опубликована в журнале Journal of Sustainable Tourism (JST).

© Газета.Ru

Исследование возглавила аспирантка Юэ Лу. Сначала она изучала собственный опыт, записывая аудио и видео природных локаций во Флориде и фиксируя свои ощущения. Затем команда проанализировала более 3000 отзывов участников виртуальных туров по природным территориям — от цветения сакуры в Японии до сафари в Южной Африке.

Анализ показал, что такие цифровые форматы способны вызывать «природную осознанность» — состояние, при котором человек сосредоточен на настоящем моменте и ощущает связь с окружающей средой.

«Видеосъемка может не просто фиксировать природу, но и формировать опыт взаимодействия с ней. Это помогает людям замедлиться, лучше замечать детали и чувствовать связь с окружающей средой», — отметила Лу.

Участники виртуальных туров часто описывали положительные эмоции — чувство спокойствия, радости и расслабления. Некоторые отмечали даже улучшение сна после таких просмотров. Кроме того, видео усиливали желание посетить показанные места в реальности.

Соавтор исследования Яо-Чин Ван из Флоридского университета подчеркнул, что ценность видеосъемки заключается не только в фиксации природы, но и в том, как она меняет восприятие и эмоциональный опыт человека.

По мнению авторов, такие результаты могут быть полезны для развития устойчивого туризма и создания цифровых продуктов, которые поддерживают психическое благополучие и интерес к природе даже без физического присутствия.