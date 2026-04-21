Психолог предупредила о неприятном парадоксе майских праздников

Главный парадокс коротких выходных заключается в том, что они создают иллюзию длинного отдыха, однако не дают ресурса для него, рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, что человек пытается за три дня сделать огромное количество дел.

«Нужно выспаться, съездить на дачу, посадить картошку, пожарить шашлык, встретиться с друзьями, сходить в кино, отвезти детей в парк, сделать генеральную уборку и заодно разобрать шкаф. Список дел растет, а время идет. В результате человек не отдыхает, а переключается с одной задачи на другую в режиме цейтнота», — рассказал Шпагина.

Еще одним механизмом является ощущение дефицита. По словам психолога, из-за короткого отдыха мозг фиксируется на том, что «время уходит», «надо успеть», «это последний день».

«Это состояние напоминает знакомое многим чувство перед экзаменом или дедлайном. Вместо расслабления человек испытывает тревогу и спешку. Он не может позволить себе просто полежать с книгой, потому что "это же единственный выходной, надо использовать его с пользой"», — пояснила Шпагина.

Третья причина заключается в нарушении привычного ритма. Суббота и воскресенье зачастую имеют свою структуру: один день выделяется для дел, а другой для отдыха. Однако три выходных дня ломают эту структуру, поэтому человек не знает, как распределить нагрузку, объяснила Шпагина.

«Особенно остро это проявляется у людей с высоким уровнем ответственности и склонностью к перфекционизму. Им кажется, что три дня — это огромный ресурс, который нельзя упустить. Они ставят себе нереалистичные планы, не справляются с ними и возвращаются к работе с чувством вины за то, что "отдохнули недостаточно продуктивно"», — отметила психолог.

Чтобы справляться с этим стрессом необходимо реалистично оценивать объем того, что можно сделать за три дня, рекомендует Шпагина. Одна крупная задача плюс два-три маленьких дела — это максимум, а все остальное — иллюзия.

«Второе — сознательно оставлять в расписании "пустые" окна. Время, которое ничем не занято. Просто посидеть на балконе, погулять без цели, посмотреть фильм, который не требует умственного напряжения. Эти паузы — не потеря времени, а необходимая часть восстановления», — Елена Шпагина, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА.

По словам Шпагиной, в первый выходной день нужно выделить час на планирование. Не на дела, а именно на то, как вы хотите себя чувствовать в конце выходных. Если ответ «отдохнувшим», то список дел должен быть вдвое короче, чем кажется.

Кроме того, следует признать, что три дня — это мало для полноценного восстановления после рабочей недели, поэтому не успеть сделать все — это нормально, заключила психолог.

