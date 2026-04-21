Мужчина попросил девушку реализовать их совместный фетиш и поставил ее в тупик

Коуч по отношениям Лаура Коллинз дала совет девушке, которая осталась в замешательстве после того, как бойфренд попросил ее реализовать их совместный фетиш. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам девушки, их обоих заводят фантазии о сексе с другими людьми.

«Но теперь он решил, что хочет попробовать некоторые из фантазий в жизни (...). Он хочет, чтобы я нашла кого-нибудь и занялась страстным сексом с этим человеком, пока он смотрит», — написала автор письма.

Девушка отметила, что ей нравится фантазировать о сексе с другими людьми, но вступать с ними в реальную интимную близость она не хочет. В то же время она боится сказать о своих сомнениях партнеру.

«Я хочу быть широкомыслящей и готовой к новому, но теперь мне кажется, что он хочет зайти слишком далеко», — заключила она.

В ответ Коллинз прежде всего призвала не идти на эксперимент только ради удовольствия партнера. По ее словам, девушка имеет полное право на сексуальные фантазии без обязательства разыгрывать их в реальной жизни.

Специалистка также предположила, что в отношениях автора письма и ее бойфренда существует дисбаланс сил: мужчина с удовольствием ставит девушку в неудобную ситуацию и не обращает внимания на то, чего хочет она.

«Наберитесь смелости и прямо скажите, что не готовы переносить этот конкретный аспект своей воображаемой сексуальной жизни в реальный мир. Если он решит уйти из-за этого, отпустите его. Есть и другие, менее требовательные парни, которые были бы более чем счастливы быть с вами», — заверила коуч по отношениям.

Ранее Коллинз заявила, что если мужчина не бросил жену в течение шести месяцев после начала романа на стороне, то он не собирается этого делать в будущем. Любовницам она посоветовала не ждать распада чужой семьи и разрывать отношения с женатым мужчиной.