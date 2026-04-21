Психолог объяснил, зачем люди хлопают при посадке самолета

Привычка встречать посадку самолета бурными аплодисментами давно стала для многих путешественников чем-то само собой разумеющимся. Кто-то хлопает от души, радуясь окончанию перелета, другие присоединяются из вежливости или стадного чувства. Однако мало кто задумывается: а как на самом деле относятся к этому ритуалу те, кто управляет лайнером? Опросив несколько источников — от действующих командиров воздушных судов до психологов, работающих со страхом полетов, — можно увидеть неожиданную картину. Оказывается, овации в салоне не только редко доходят до адресата, но и порой возникают по совершенно иным причинам, чем полагают пассажиры.

«Посадка еще не окончена»: предупреждение из кабины пилотов

Дмитрий, пилот гражданской авиации и автор блога «Пилот самолета», неоднократно обращал внимание подписчиков на распространенное заблуждение. Момент, когда шасси коснулись взлетно-посадочной полосы, — это отнюдь не финишная черта. С профессиональной точки зрения, перелет завершается лишь тогда, когда командир экипажа объявит об этом официально.

«Большинство путешественников не осознают, что после касания полосы мы продолжаем активную работу, — поясняет Дмитрий. — Машину нужно удержать на осевой линии, запустить торможение, контролировать скорость, следить за работой реверса и интервалами с другими бортами».

В подтверждение своих слов летчик приводит трагический пример из 2006 года, когда в Иркутске лайнер не смог остановиться после приземления и врезался в преграды. Очевидцы рассказывали, что многие пассажиры начали хлопать сразу после касания, искренне веря, что самое страшное позади. Трагедия показала, как обманчива может быть иллюзия безопасности на этом этапе. Еще один случай произошел в аэропорту Стамбула, где уже приземлившийся борт получил повреждения от другого самолета, двигавшегося по перрону. В тот момент люди в салоне уже расслабились, кто-то начал вставать с кресел, хотя лайнер все еще рулил к стоянке.

«Подождите, пока диспетчер объявит, что посадка завершена, — призывает пилот. — Вот тогда и хлопайте. Но должен вас огорчить: в кабине мы все равно вас не слышим — бронированная дверь и шум двигателей делают аплодисменты абсолютно неслышимыми».

Единственная благодарность, которую сотрудники авиакомпании действительно замечают, по его словам, — это строгое соблюдение правил безопасности. Пристегнутые ремни до полной остановки машины, спокойное поведение и следование командам бортпроводников ценятся куда выше любых оваций.

«Для нас ваша безопасность — лучшая награда», — резюмирует Дмитрий.

Мнение из кокпита: «Приятно, но бесполезно»

Схожей позиции придерживается и бывший пилот «Победы» Алексей Кочемасов, известный в Сети как «Летчик Леха». В своих заметках он откровенно признается, что шум из пассажирского отсека в кабину не проникает практически никак. Единственный способ, которым экипаж может узнать об овациях, — это сообщение бортпроводников, заходящих после посадки.

«Нет, не слышно их в кабине, — лаконично отвечал он на вопрос подписчиков. — Но иногда девочки (стюардессы) заходят и рассказывают, что хлопают. Приятно, наверное».

Эта короткая фраза как нельзя лучше отражает общее отношение большинства членов летных экипажей к сложившейся традиции. Аплодисменты — это не более чем жест, адресованный в первую очередь бортпроводникам, которые находятся рядом с пассажирами. Сами же пилоты воспринимают их нейтрально: без раздражения, но и без восторга, поскольку реальной обратной связи такой ритуал не дает.

Взгляд психолога: признак не благодарности, а страха

Совершенно иную интерпретацию феномена предлагает Алексей Герваш — специалист, который долгие годы помогает людям преодолеть аэрофобию. По его убеждению, корни этой привычки лежат вовсе не в желании отблагодарить экипаж за мягкую посадку.

«На самом деле хлопают те, для кого исход перелета до последнего оставался под вопросом, — объясняет Герваш. — Это реакция не на мастерство пилотов, а на собственное облегчение. Человек внутренне выдыхает: "Фух, пронесло". Это чисто психологический сброс напряжения».

Специалист уточняет, что подобное поведение свойственно примерно 30% путешественников, в разной степени подверженных страху полета. Для них сам момент приземления становится кульминацией тревоги, а хлопки — аналогом нервного смеха или импульсивного «спасибо, что мы вообще выжили». Интересно, что эта особенность характерна не только для России: традиция встречать посадку овациями распространена во многих странах, где высок процент аэрофобов среди населения.

Со временем модель поведения закрепилась на уровне массовой привычки. Даже те, кто вовсе не боится летать, видя хлопающих соседей, автоматически присоединяются — срабатывает социальное заражение. Так и рождаются ритуалы, которые мало связаны с реальными заслугами экипажа. Именно поэтому опытные пилоты относятся к аплодисментам без особого пиетета: они видят в них не оценку своего профессионализма, а лишь отражение человеческих эмоций, иногда — излишне бурных.

Таким образом, если вы действительно хотите порадовать команду лайнера, лучшее, что можно сделать, — оставаться на своем месте с пристегнутым ремнем до полной остановки и объявления командира. А аплодисменты, если уж очень хочется, лучше приберечь на тот момент, когда вы будете выходить из здания аэровокзала — там их хотя бы будет слышно тем, кому они адресованы.