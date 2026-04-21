Психолог объяснил причину ностальгии по 90-м

Мода на 90‑е стала одним из самых устойчивых и долгосрочных трендов в современной массовой культуре. В кино, музыке, одежде, рекламе мы с ностальгией вспоминаем один из самых неоднозначных периодов отечественной истории. Тоскуем, конечно же, не по неразберихе, безработице и, как показывают нам в кино о 90‑х, пальбе на каждом углу… Но по чему именно?

На стиле

Дискотеки в стиле 90‑х – один из самых беспроигрышных способов собрать полный зал. Под хиты групп «Отпетые мошенники», «На-На», «Стрелки», «Краски» и других готовы отжигать и 30 лет спустя.

«В прошлом году была на музыкальном фестивале 90‑х вместе с мужем, и на фестиваль этого года уже купили билеты, – рассказала нижегородка Кристина. – Под песни из 90‑х будем вспоминать своё студенчество, как влюблялись, как спотыкались, как грызли лапшу, но были абсолютно счастливы».

О том, насколько популярны 90‑е в музыке, причём даже не у тех, кто их пережил, очень хорошо говорит вторая волна славы Надежды Кадышевой. Её «Веночек» плывёт вдоль ночной воды спустя 30 лет ещё успешнее.

Окунуться в атмосферу детства и ностальгии приглашают создатели музея приставок, реклама которого развешана повсюду. От вида «Тетриса», Dendy, Sega и правда невольно наворачиваются слёзы. А ещё здесь есть фотозона «Комната бабули», где предлагается сделать снимки в советской комнате. Могла ли моя бабуля представить, что ковёр на стене, ламповый телик и лакированная мебель когда-нибудь станут музейными экспонатами?

В одежде без трендов из 90‑х сегодня тоже не обходится. Недавно в моду снова вернулась низкая посадка брюк и джинсов, платье-комбинация стало классикой, куртка-бомбер – актуальной верхней одеждой.

В прошлом году вышла в свет книга нижегородского предпринимателя Владимира Седова, посвящённого 90‑м годам, – роман «Русский клуб».

«Девяностые – это свобода, время, когда можно было любую мечту претворить в жизнь. Но какой ценой? – поделился с нами Владимир Седов. – Представьте, что человеку, воспитанному на уставе Коммунистической партии, живущему с мыслью, что рядом друзья, товарищи, братья, говорят, что теперь человек человеку – волк, а главная цель – извлечение прибыли. И чтобы эту прибыль извлечь, нужно иногда обмануть, украсть у вчерашнего брата и товарища. Возникала тяжелейшая внутренняя борьба, которую я и показываю в своём романе».

Один за другим выходят на экраны сериалы, которые снова и снова окунают нас в девяностые. Но на фоне ностальгических атрибутов в виде ковров, вишнёвых «девяток», малиновых пиджаков и костюмов с тремя полосками разворачиваются драматические истории со стрельбой, бандитизмом, разрухой и выживанием.

Большинство россиян не хотели бы вернуться в 90‑е.

Время распада

Исследования показывают, что никаких иллюзий, связанных с 90‑ми, у россиян нет. В прошлогоднем опросе медиахолдинга RamblerCo и Okko, приуроченном к выходу очередного сериала о «лихих», 78% заявили, что возвращаться в 90‑е не стоит. Окунуться в эту атмосферу хотя бы ненадолго хотели бы только 22%.

Эпохой свободы и возможностей девяностые назвали 14% опрошенных. Более трети не хватало в то время уверенности в завтрашнем дне и порядка.

ВЦИОМ последний раз анализировал отношение россиян к 90‑м в 2015 году. Согласно этому опросу у половины россиян этот период вызывает негативные чувства и ассоциируется в первую очередь с криминалом. Чаще всего упоминание 90‑х заставляет опрошенных думать о распаде, бедности, коррупции и безнаказанности.

Если всё было так плохо, почему мы мысленно возвращаемся туда?

С чем россияне ассоциируют 90‑е?

41% — дефицит и бедность.

40% — криминал.

14% — перемены и новые возможности.

5% — время расцвета музыки, кино и моды.

(По данным опроса медиахолдинга Rambler&Co и Okko.)

Раньше было лучше?

Прежде всего, говорят эксперты, нужно понимать, что ностальгия – неконтролируемое чувство и может возникать как психологическая защита от стресса и неопределённости, которых в наше время предостаточно. Тем более младшие миллениалы, родившиеся в 1991 – 2000 годах, застали 90‑е совсем маленькими.

«Родителям и бабушке зарплату по полгода не платили, – говорит 35‑летняя нижегородка Елена. – Но я помню не то, как они выживали, а помню, что у меня был "Тамагочи", который спал днём и просыпался ночью, вспоминаю, как попробовала свой первый "Баунти" и на весь автобус сказала, что это "райское наслаждение". Помню видеокассеты с фильмами с Жан-Клодом Ван Даммом, которые любила мама, ковёр, на котором пальцем рисовала узоры перед сном…»

Вот и получается, что мозг возвращает туда – в детство, пусть и не изобильное, но настоящее. К слову, 90‑е популярны у зумеров, то есть представителей современной молодёжи, кто в этот период не жил. Девяностые – последнее десятилетие без интернета, социальных сетей и их оглушающего давления.

Как отмечает психолог Элина Школьник, в отсутствии интернета и социальных сетей, которые сегодня диктуют тренды и заставляют соответствовать, культура была пёстрой, иногда безвкусной, но искренней и живой. В современном мире, считает эксперт, именно этой аутентичности и не хватает.

Кроме того, обращение к тому или иному периоду – возможность его переосмыслить, прожить заново или впервые, взять то, что было хорошее, и понять и оставить, что нужно отбросить, чтобы никогда к этому больше не возвращаться.

Тем временем на пятки уже наступает ностальгия по нулевым. Тренды задаёт кинематограф: сериалы «Камбэк», «Трёшка», «Король и Шут» – это уже 2000‑е, более предсказуемые, сытые, оцифрованные, но со своими маркерами, которые тоже ждёт переосмысление.