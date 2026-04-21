Специалист объяснил, почему нельзя подавлять стресс

Внезапный стресс — это естественная реакция нервной системы. Как пояснила в комментарии RuNews24.ru арт-мастер отеля тишины «Мира Силентиум» Ирина Колесникова, в такой момент активируется симпатическая нервная система, повышается уровень кортизола, учащаются дыхание и сердцебиение. Это не поломка, а встроенный механизм выживания. Задача заключается не в том, чтобы подавить стресс, а в том, чтобы мягко помочь телу вернуться к состоянию баланса.

«Первое, что важно сделать, — заметить своё состояние. Простое внутреннее обозначение "я сейчас в стрессе" уже снижает его интенсивность, потому что подключается осознанность. Следующий шаг — дыхание. Один из самых доступных способов — ритмичное дыхание, например, по квадрату: вдох на четыре счёта, пауза на четыре, выдох на четыре, пауза на четыре. Такой ритм помогает активировать парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за восстановление и расслабление».

Эксперт поясняет, что если стресс сильный и появляется ощущение отрыва от тела или потери опоры, важно вернуть контакт с реальностью через физические ощущения. Здесь хорошо работают техники заземления. Например, назвать пять предметов, которые вы видите, отметить четыре вещи, к которым можете прикоснуться, выделить три звука, которые слышите, определить два запаха и назвать один вкус. Это возвращает внимание в состояние «здесь и сейчас» и помогает стабилизировать самочувствие. Также полезен контакт с телом: почувствовать стопы и опору, слегка надавить руками на тело, добавить мягкие осознанные движения.

«Эти простые техники можно использовать в любой ситуации — они помогают снизить уровень стресса и вернуть ясность. Регулярная практика таких техник, а также более глубоких методов, например, медитации и йоги, формирует устойчивость нервной системы. Со временем стрессовые реакции становятся менее интенсивными».

Ирина Колесникова подчёркивает, что ключевое значение имеют не только техники, но и общее состояние, в котором человек живёт ежедневно. Если в жизни не хватает восстановления, быстрые методы не будут давать стабильного эффекта. В велнес-подходе акцент делается не только на том, как справляться со стрессом, но и на формировании внутренней устойчивости, сохранении баланса и контакта с внутренней тишиной.