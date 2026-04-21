Как бороться с четырьмя основными причинами хронического стресса

Социальные сети заставляют нас сравнивать себя с миллионами незнакомцев, экономика рушит линейный путь «институт — работа — пенсия», а информационный шум превращает новости с другого конца планеты в личную угрозу. Как справляться с четырьмя факторами тревожности сразу, почему без ответа на вопрос «зачем я живу?» любой стресс становится непереносимым и что делать, если старые смыслы больше не работают?

Как пояснила в комментарии RuNews24.ru старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия», психолог Анна Гусева, раньше люди сравнивали себя с 10-20 людьми из своего окружения, сейчас они сравнивают себя с миллионами, и проигрывают. Механизм следующий: человек открывает социальную сеть и видит, что подруга отдыхает на Мальдивах, одногруппник купил квартиру, блогер зарабатывает миллион в месяц. Мозг делает вывод: «Я неудачник». Но это ложь.

«Мы видим лучшие моменты чужих жизней, а не реальность. Подруга на Мальдивах — взяла кредит и плачет от долгов. Одногруппник купил квартиру — с помощью родителей, но об этом не пишет. Блогер зарабатывает миллион, но работает 16 часов в сутки, не видит семью и сидит на антидепрессантах. А мы этого не знаем. Мы видим картинку и сравниваем её со своей реальностью. Картинка всегда выигрывает. В результате возникает ощущение недостаточности. Мы думаем: "Я недостаточно успешен, недостаточно красив, недостаточно богат, недостаточно счастлив". Это и есть тревога. Тревога — это страх не соответствовать. И социальные сети превращают этот страх в хроническое состояние».

По словам эксперта, второй фактор, который влияет на уровень нашей тревожности, касается экономической нестабильности. У наших родителей был линейный и предсказуемый путь: закончи институт, найди работу, купи квартиру, создай семью, выйди на пенсию.

«В отличие от них, мы не знаем ничего. Закончил институт — нет гарантии работы. Нашёл работу — нет гарантии стабильности. Копишь на квартиру — цены растут быстрее, чем зарплата. Создаёшь семью — не уверен, что сможешь её обеспечить. Будущее непредсказуемо, и это рождает тревогу. Тревога — это реакция на неопределённость. Когда мозг не может предсказать будущее, он включает сигнал тревоги: "Опасность! Готовься к худшему!" Раньше этот сигнал срабатывал редко — в моменты реальной угрозы. Сейчас он включён постоянно, потому что неопределённость стала нормой».

Эксперт подчёркивает, что молодёжь живёт в режиме хронической тревоги не потому что слабая, а потому что мир стал непредсказуемым.

Третий фактор — информационная перегрузка. Наш мозг эволюционировал в таких условиях: 50-150 человек в племени, информация из ближайшего окружения, события происходят медленно. Сейчас мы получаем тысячи сообщений в день, узнаем новости со всего мира, причем 90% из них негативные, а события происходят мгновенно. Мозг не справляется.

«Например, мы просыпаемся, открываем телефон и за 10 минут узнаем о климатической катастрофе, о новом вирусе, о политическом кризисе и разводе знаменитости. Мозг воспринимает всё это как личную угрозу, потому что эволюционно он не различает, происходит ли что-то за 5000 км или рядом. Информация равнозначна угрозе. Чем больше информации, тем больше угроз. В итоге мы имеем хроническую тревогу».

Есть еще один фактор тревожности, по словам психолога, самый глубокий. Речь об экзистенциальном кризисе. Раньше смысл давали религия, идеология, традиция. Сейчас этих опор нет. Вопрос «Зачем я живу?» остался без ответа, и это рождает не просто тревогу, а депрессию. Депрессия — это не грусть, депрессия — это отсутствие смысла. Когда человек не понимает, зачем он встаёт по утрам, зачем работает и строит отношения. «Зачем всё это, если в итоге все умрём?» Этот вопрос мучает молодёжь.

И у них нет готового ответа.

«Все четыре фактора работают вместе. Социальные сети, экономическая нестабильность, информационная перегрузка — это триггеры. Но корень проблемы глубже: молодёжь не знает, ради чего жить, они не знают своего "зачем". И когда нет "зачем", любой стресс становится невыносимым».

Что делать?

Психолог рекомендует ограничить информационный поток, не пытаться узнать всё сразу, выбрать 3-5 источников информации, которым можно доверять, а стальное нужно отключить. Также не стоит читать новости перед сном и не начинать свой день с соцсетей.

Кроме того, важно найти физическую опору. Тревога живёт в теле. Когда вы тревожитесь, тело напряжено, дыхание поверхностное, мышцы зажаты. Необходимо работать с телом, спорт — это не только про тело, но и про психику.