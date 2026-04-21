Стоит ли спасать отношения, которые больше не радуют

В отношениях всегда бывает период, когда они словно «затухают» и непонятно, что делать с этим дальше. Стоит ли спасать то, что уже не приносит радости, и делать что-то, чтобы вытянуть эту связь на новый уровень, рассказала практический психолог Лилия Лазарева.

Почему отношения перестают радовать

Отношения между мужчиной и жениной проживают разные этапы. Чаще всего в начале бывает много романтики, страсти, конфетно-букетный период, а потом все может идти на спад или «достигать плато». «В каких-то отношениях это норма и переходной этап, а в каких-то — „звоночки“, что продолжать нет смысла», — отмечает психолог.

Причины, почему отношения перестают радовать и «замирают»

Партнер перестал интересоваться вами, часто пропадает и проявляет минимум внимания. Не делает действия в вашу сторону и не делает что-то для вас. Инициатором встреч и общения в большей степени становитесь вы.

У вас пропал интерес к общению и взаимодействию с этим человеком, ощущение, что не о чем поговорить, нет желания заботиться о нем.

Вы ощущаете от партнера отдаление и закрытость по непонятной причине.

Он стал общаться с вами неохотно, суховато, раздраженно и даже местами грубовато.

Вы поняли, что это не совсем «ваш» человек.

Вы прошли друг с другом определенный этап и уроки и чувствуете, что дальше как будто нет смысла продолжать взаимодействие.

Стали подниматься триггеры и «травмы» после конфетно-букетного периода, и вам сложно их проживать.

Стоит ли спасать отношения?

Основное, что важно понять, что уходить в спасательство кого-либо или чего-либо, это нересурсная стратегия — поэтому в такой ситуации важно максимально проявить честность перед собой и, насколько возможно, объективно принять решение о том, стоит ли продолжать отношения или нет.

«Чтобы самостоятельно разобраться в этом вопросе, нужно в первую очередь признаться себе в том, нет ли у вас цепляния за партнера и за эти отношения, нет ли зависимости от него. Если такие состояния у вас наблюдаются, то чтобы принять объективное решение, вам важно их отпустить», — рассказывает эксперт.

Посмотрите в себя глубже и постарайтесь понять, нет ли на партнера скрытых обид, додумываний, субъективного восприятия его поведения и накручивания себя по поводу и без. Также важно разобраться, нет ли страхов остаться одной, мыслей «а вдруг такого больше не встречу» или «он еще может поменяться». Все это мешает объективно смотреть на отношения и отпустить то, что уже отжило себя.

Лилия: «В любом случае важно открыто и искренне разговаривать с партнером о ваших чувствах, взаимодействии и желаниях и вместе решать, что делать дальше. При этом старайтесь находиться в честности перед собой, точно ли вас все устраивает и точно ли вы готовы продолжать отношения с этим человеком. Ведь когда нет чувств к партнеру или когда идет что-то не так, мы всегда это чувствуем, но порой боимся себе в этом признаться и взять ответственность за завершение отношений».

В любом случае помните, если вам сложно самостоятельно объективно разобраться в ситуации, вы всегда можете обратиться к специалисту.