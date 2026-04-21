Стало известно, как мозг воспринимает эмодзи

Эмодзи давно стали важнейшим элементом человеческого общения. Вряд ли у кого-то возникнут сомнения, насколько сильную эмоциональную окраску они привносят в цифровую коммуникацию. Как оказалось — не просто так. В Борнмутском университете выяснили, что мозг воспринимает эмодзи примерно так же, как и реальные лица.

Для участия в экспериментах пригласили студентов-правшей (это принципиальное требование в таких исследованиях), которым обещали льготы по учебе. Под контролем электроэнцефалографии одной группе показывали эмодзи, другой — фото лиц. Испытуемым нужно было определить эмоцию, которую они увидели.

Затем показатели ЭЭГ сравнили между двумя группами. Результаты опубликованы в журнале Psychophysiology. Вкратце, они таковы:

Мозг начинает различать эмоции (радость, гнев, печаль, нейтральное выражение) уже через 100–120 мс после предъявления стимула — как для реальных лиц, так и для эмодзи.

Пик активности приходится на 145–160 мс (это диапазон компонента N170, связанного с обработкой лиц).

Самое главное: программа-классификатор, обученная на реальных лицах, успешно определяет эмоции по ЭЭГ-записям реакций на эмодзи — и наоборот. Это говорит о частично перекрывающихся нейронных кодах для натуральных и символических выражений эмоций.

«Наши данные показали, что просмотр эмодзи вызывает паттерны нервной активности, сходные с теми, которые задействованы в обработке живых человеческих выражений лица. Это означает, что эмодзи — не просто забавное дополнение к цифровому общению: мозг может обрабатывать их почти так же, как настоящие мимические сигналы. В этом смысле эмодзи способны выполнять функцию осмысленных эмоциональных сигналов при онлайн-взаимодействии», — говорит аспирантка Мэделин Молли Или, руководившая исследованием.

Основной вывод исследователей таков: в следующий раз, когда вы вставите эмодзи в сообщение, помните — ваш мозг и мозг окружающих воспримет его со всей серьезностью.