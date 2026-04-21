Специалист рассказал, почему россияне откладывают вступление в брак

Россияне начали все чаще откладывать вступление в брак из-за страха лишиться собственной свободы и завышенных ожиданий от партнера. Об этом газете «Известия» рассказала психолог, огнетерапевт Татьяна Смирнова.

«Люди боятся раствориться в партнере, потерять автономию, ограничить какие-то свои возможности», — объяснила специалист.

По ее словам, решение о заключении брака также зависит от личного или семейного негативного опыта в прошлом. В таком случае психика создает защитную стратегию, заставляя избегать близких отношения. Кроме того, дополнительным барьером может оказаться перфекционизм, из-за которого человек ищет «идеального» избранника и отказывается от отношений при возникновении первых трудностей.

Психолог добавила, что одной из самых распространенных причин расставаний становится неравный эмоциональный вклад, такой как поддержка, внимание и готовность решать конфликты.

Эксперт отметила, что увеличение числа людей, которые сознательно стремятся быть одинокими, может иметь разную природу. В одних случаях это является зрелым решением, в основе которого лежит понимание собственных границ, а в других — защитная реакция на боязнь близости или повторения негативного опыта.

Психолог датинг-сервиса Twinby Лариса Каравайцева до этого объяснила в беседе с «Газетой.Ru», что разговор может начать разрушать отношения не в момент поднятия темы, а когда за ней стоит скрытая цель. По ее словам, если вместо искреннего интереса внутри уже зреет ожидание «правильного» ответа, диалог перестает быть диалогом.