Сидни Суини вернула в моду фетиш из 80-х

Актриса Сидни Суини вернула моду на сплошинг — липкий фетиш из 80-х. На это обратило внимание издание Metro.

Отмечается, что интерес к сплошингу породил фрагмент из сериала «Эйфория», в котором обнаженная героиня Суини держит в руке тающее мороженое. После выхода в эфир серии с этим эпизодом в социальной сети TikTok стали чаще искать видео с этим фетишем, на которых женщины поливают себя соусом, шоколадом или кофе, размазывают по телу спагетти или принимают ванну с желе.

Секс-психотерапевт Джиджи Энгл объяснила, что такое зрелище заводит по многим причинам.

«В этом есть очень важный звуковой элемент — звук хлюпающего вещества. Есть и тактильный фактор — вам может понравиться ощущать вещество на пальцах или теле», — заявила она.

А секс-работница под псевдонимом Графиня Даймонд в беседе с изданием отметила, что популярность этого фетиша переживала пик в 1980-е, когда обливание разноцветным желе начали использовать в игровых шоу.

«Контейнеры с веществом выливались на участников телепередач и знаменитостей. Кажется, чаще всего именно женщины получали душ из слизи и визжали от соприкосновения холодной субстанции с кожей», — рассказала она.

