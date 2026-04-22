Мужчины перечислили отталкивающие приемы женского флирта

Мужчины перечислили на Reddit популярные у женщин приемы флирта, которые они считают отталкивающими или нерабочими. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Один пользователь заявил, что его отталкивают попытки женщин вызвать ревность или показать, что ими интересуется много других мужчин.

«Одна девушка рассказывала мне обо всех парнях, которые добивались ее, и показывала мне переписки с ними. Я не понимал, почему она это делала, пока не узнал, что я ей очень нравился. Было очень неприятно», — Mysterious_Existence, пользователь Reddit.

По словам другого мужчины, ему не нравится, когда женщина ради флирта изображает недоступность и надеется, что ее будут добиваться.

«Сегодня все уважающие себя мужчины уже вбили себе в голову, что «нет» означает «нет». Если вы говорите «нет» и хотите, чтобы вас продолжали добиваться, то расчищаете дорогу мужчинам, которые не уважают культура согласия», — Xdude227, пользователь Reddit.

Многие также добавили, что им не нравятся сильные модификации внешности.

«Большие искусственные ресницы, как у птеродактиля, и инъекции в губы. Если губы выглядят так, будто их ужалила стая пчел, они непривлекательны», — LVdubbin, пользователь Reddit.

Ранее мужчины и женщины рассказали о самых странных поступках, которые совершали голышом. Одна пользовательница вспомнила о том, как, будучи обнаженной, получила предложение выйти замуж.