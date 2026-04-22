Психолог назвала три признака, позволяющие отличить выгорание от депрессии

В условиях экономической турбулентности, тревожных новостей и постоянной неопределённости многие россияне сталкиваются с падением трудоспособности. Задачи, которые раньше решались быстро, теперь требуют колоссальных усилий. Организационный и клинический психолог, системный семейный психотерапевт Диана Гончарова в беседе с «Чемпионатом» объяснила, как распознать профессиональное выгорание и не перепутать его с депрессией.

Выгорание — это не бытовое слово, а зафиксированный в МКБ-11 синдром. Он возникает как результат хронического стресса на рабочем месте, с которым человек не справился. И речь идёт именно о работе, а не о жизни в целом, уточнила эксперт.

Первым признаком выгорания она назвала «зону поражения». При выгорании раздражение концентрируется вокруг работы: бесят задачи, коллеги, созвоны, необходимость куда-то ехать. Но стоит закрыть ноутбук — состояние меняется. Появляется интерес к жизни, к близким, к отдыху. При депрессии такого разделения нет: снижается интерес ко всем сферам сразу.

Второй маркер — отношение к себе как к специалисту. При выгорании сохраняется опора, когда человек понимает, что он компетентен, просто оказался в сложных условиях (напряжённый коллектив, кризисный период, высокая нагрузка). При депрессии картина иная. Возникает ощущение собственной несостоятельности и мысль, что так будет всегда.

Третий сигнал — эмоциональные реакции, продолжила Диана Гончарова. Если раньше удавалось спокойно объяснять и держать контроль, а теперь возникают резкие вспышки раздражения или агрессии — это тревожный признак. Обратная сторона — равнодушие, когда даже серьёзные проблемы не вызывают реакции и появляется установка «мне всё равно».

«В особой зоне риска находятся предприниматели, — предупредила психолог. — У них выгорание часто связано с потерей смысла. Если раньше постоянно были идеи и желание развивать бизнес, а теперь появляется мысль «Зачем я все это затеял», это прямой маркер истощения».

В таком случае, говорит эксперт, это повод пересмотреть условия работы. Также в подобной ситуации помогут нормализация графика с полноценным сном, правильным питанием, паузами, выстраивание чётких границ отдыха. Возможно, даже придётся изменить формат работы.