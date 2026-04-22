Женщина решилась на отношения с ловеласом и почувствовала себя униженной

Женщина, которая решилась на отношения со страстным ловеласом, пожаловалась на то, что в итоге почувствовала себя униженной. Помочь разобраться в этой ситуации она попросила эксперта по отношениям Джейн О'Горман, пишет Daily Star.

Автор письма рассказала, что всегда была в курсе бурной личной жизни партнера в прошлом, но надеялась, что с ней он изменится. Однако этого не произошло. Более того, спустя три года после начала отношений она начала подозревать, что мужчина изменяет ей со случайными партнершами на одну ночь.

«Я чувствую себя униженной и раздавленной. В начале отношений мы были зависимы друг от друга, все время занимались сексом и дурачились. Но сейчас мне не до смеха», — призналась автор письма.

Она также добавила, что ей приходится много работать, чтобы обеспечить себя и своего 38-летнего партнера. Она также спросила, как убедить его остепениться.

В ответ О'Горман посоветовала женщине признать, что отношения не сложились, поскольку невозможно изменить человека, который этого не хочет. Она также порекомендовала донести до мужчины мысль, что так дальше продолжаться не может. Затем следует собрать вещи и уйти и не обращать внимания на чувство вины и возможные запугивания.

«Очевидно, что у этого человека нет ни сердца, ни совести. Я не понимаю, почему вы продолжаете оставаться в этом аду, когда играете в заведомо проигранную игру», — добавила эксперт.

Ранее О'Горман подсказала, как определить готовность партнера перейти на новый этап отношений. По ее мнению, лучше спросить прямо и принимать решение в зависимости от ответа.