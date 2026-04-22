Семейный психолог сообщила о росте числа одиноких людей в мире

Чаще всего человек «сознательно» не вступает в отношения, так как не видит для себя преимуществ.

Однако институт семьи «никуда не денется». Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила профессиональный медиатор-специалист по досудебным примирениям супругов Наталья Панфилова.

«В каком-то смысле это проблема, потому что одиноких людей становится больше. Я бы не стала к этому так трагично относиться, потому что это сознательный выбор в большинстве случаев. Одинокими люди остаются долгое время, потому что у них другие какие-то цели и задачи. Они сознательно выбирают в приоритет что-то другое. Для них отношения — это не опора, не поддержка, а наоборот какие-то препятствия. И какое-то время, возможно, в их жизни так и есть. Им это скорее мешает, чем помогает. Потом период заканчивается, и те, кто хочет, находят себе отношения даже в глубоко пожилом возрасте. Институт семьи — достаточно древний институт. Он никуда не денется, потому что всё-таки удобнее растить детей, когда люди вместе».

Ранее в Госдуме сообщили о «заметной трещине» в институте семьи. Последние инициативы свидетельствуют о том, что женщины перестали видеть в мужчинах «мужское». В России необходимо возвести семейные ценности «на общественный пьедестал», обходиться только материальными мерами поддержки недопустимо, подчеркнула в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Нина Останина.