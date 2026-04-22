Психиатр Вячеслав Кисов рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», может ли нарочитая неряшливость влиять на эмоциональное состояние. Тренд на стиль messy girl набирает обороты. Его основная идея — позволить себе быть собой, не наводя лоск.

«Если снаружи хаос, то и внутри тоже хаос. Наш мозг считывает в первую очередь внешнюю информацию: как человек одевается, как он выглядит, как он себя преподносит. От этого зависит многое. И самооценка в том числе. Если мозг человека начинает считывать, что он начинает проявлять к себе небрежность, рассеянность, неаккуратность, то это влияет и на эмоциональное состояние», — сказал эксперт.

Врач отметил, что, если неряшливость превращается из эпизодического эксперимента в устойчивый стиль, мозг со временем начнет встраивать её в представление о себе.