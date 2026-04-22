Психолог ответил, поможет ли ужесточение разводов спасти разрушенные семьи

В России хотят усложнить гражданам процедуру развода, обязав их посещать психолога, а также увеличив период для утверждения окончательного решения. Однако такие шаги не помогут сохранить семью, а лишь сделают расставание более болезненным, чем оно могло бы быть. Плюсом может стать лишь то, что россияне начнут более осознанно относиться к заключению браков, рассказала 360.ru семейный психолог Радмила Стригунова.

© Unsplash

Если хотя бы один из супругов не согласен посещать психолога ради сохранения семьи, то соответствующее требование никак не сработает. Если пара уже решила расстаться, то консультации будут бессильны – они нужны скорее на этапе появления кризисных ситуаций в семье, объяснила специалист.

«Семья — это живой организм, а не юридический договор. Ее скрепляет не страх расставания, а умение любить, прощать, договариваться, доверять и поддерживать в трудную минуту, ― подчеркнула психолог. ― В этом психологи могут помочь, но без принуждения со своей стороны».

По словам Стригуновой, если обе стороны приняли окончательное решение о разводе, например, из-за домашнего насилия, измены или эмоциональной отчужденности, то никакие психологические консультации этого уже не изменят – это может лишь травмировать одного из супругов.

Что касается положительных сторон инициативы, то есть вероятность, что россияне станут заключать браки более осознанно, зная, что развестись будет не так просто.

«Но эти барьеры только отсрочат развод и никак не избавят от причины расставания, ― предупредила психолог. ― Семья держится на добровольном желании быть вместе, уважении, любви и поддержке. Без них ничего не получится».

Напомним, Валентина Матвиенко призвала усложнить процедуру развода супругов в семьях с детьми. Она сравнила российскую практику с западной: по ее словам, во Франции и Великобритании развод занимает минимум два года, тогда как в России «пришли, написали заявление и свободны». В пример спикер Совфеда привела «неделю тишины» перед абортом ― она полагает, что к разводам нужно относиться так же. Ее позицию поддержал депутат Виталий Милонов, предложивший перед разводом проводить беседы с изменщиками. Подробности – в материале «Газеты.Ru».