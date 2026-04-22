Психолог объяснила смысл использования тревожных камней

Гладкие камешки с выемкой для пальца стали продавать на маркетплейсах и в соцсетях. Их продают как минералы, фигурки животных, героев мультфильмов и даже светящиеся варианты. Их называют «тревожными камнями» или worry stones. Модная безделушка или реальный инструмент против тревоги – выяснил «ФедералПресс».

Корни тревожных камней

Тревожные камни стали трендом в современной психологии и активно обсуждаются в соцсетях, однако их история уходит корнями в глубокую древность. Наши предки брали в руки гладкие камушки, чтобы обрести спокойствие, сосредоточиться на молитве или погрузиться в медитацию.

Сегодня такие камни находят применение при различных состояниях: тревожных расстройствах, синдроме дефицита внимания и гиперактивности, бессоннице. Их также используют в практиках благодарности – перед сном, сжимая камень в ладони, мысленно перечисляют пять поводов для радости.

Суть тревожного камня – в его тактильных свойствах. Он помогает переключить внимание на физические ощущения, отвлечься от навязчивых мыслей и почувствовать себя «здесь и сейчас». Гладкая или слегка шероховатая поверхность, удобная выемка для пальца, ощущение прохлады или тепла – все это способствует эффекту «заземления», когда фокус смещается с внутренних переживаний на настоящий момент.

Психолог регионального центра «Семья» Катерина Быкова в интервью «Комсомольская правда — Тюмень» объяснила, что это не просто игрушка, а инструмент из телесно-ориентированной терапии.

«Пока вы его «накручиваете» – нужно выявить мысль тревоги: «а что если мир рухнет», «вдруг я получу двойку» и т.д. При это представляется, что тело исчезает, но нужно чувствовать сами процессы, как палец проводит по этому камешку, какой он теплый, холодный, чувствовать свое дыхание, то есть фокус внимания из тревожной жвачки возвращается в реальность момента. Однако важно получить навык саморегуляции», – говорит Катерина Быкова.

«Пока вы его «накручиваете» – нужно выявить мысль тревоги: «а что если мир рухнет», «вдруг я получу двойку» и т.д. При это представляется, что тело исчезает, но нужно чувствовать сами процессы, как палец проводит по этому камешку, какой он теплый, холодный, чувствовать свое дыхание, то есть фокус внимания из тревожной жвачки возвращается в реальность момента. Однако важно получить навык саморегуляции», – говорит Катерина Быкова.

Как использовать worry stones

Главное здесь – навык. Психологи отмечают: если вы впервые возьмёте камень в руки в момент панической атаки, ощутимого эффекта не будет. Важно заранее, в спокойном состоянии, научиться взаимодействовать с этим предметом.

Одна из эффективных техник называется «прижми и замри». Положите камень на ладонь, сделайте медленный вдох, ощутите, как рука становится тяжелее, а плечо расслабляется и опускается. Затем начните ритмично сжимать и разжимать камень, подстраивая движения под дыхание. Такое упражнение помогает гармонизировать работу нервной системы, снижает уровень кортизола и способствует расслаблению тела.

Тревожность – это не только мысли, но и телесные ощущения. При стрессе энергия словно «застревает» в мышцах. Тактильные действия – поглаживание, сжатие, перекатывание предмета – помогают высвободить это напряжение. Будь то браслет с шипами, кольцо для акупрессуры или обычный гладкий камень – все это инструменты для «заземления». Через прикосновение и концентрацию на физических ощущениях душевная боль постепенно отступает. Ощущая вес камня и ритм своего дыхания, вы возвращаетесь в настоящий момент, в состояние «здесь и сейчас».

Кому – камень, а кому – глина

Если этот способ так эффективен, почему подобные предметы не стали постоянным спутником каждого? Казалось бы, решение на поверхности: чтобы справиться со стрессом, достаточно просто носить с собой камень и иногда его поглаживать. Однако на практике все оказывается сложнее. Сам по себе предмет не обладает магической силой – ключ к успеху кроется в умении им пользоваться.

Сторонники телесно-ориентированных практик объясняют этот эффект через снятие мышечного напряжения. В рамках этого подхода тревожность воспринимается как прерванное, «застывшее» действие. Негативные эмоции приводят к тому, что энергия блокируется в теле, вызывая физический дискомфорт. Ритмичные движения — такие как перекатывание или сжатие объекта в ладони — помогают высвободить эту застоявшуюся энергию, способствуя расслаблению. Наибольший результат достигается, когда такая моторная активность сочетается с осознанным дыханием и проговариванием мыслей.

Не стоит забывать и о значении материала. Хотя подобные предметы изготавливают из самых разных материалов – от натуральной гальки до полимерной глины, резины и пластика — восприятие их поверхности сугубо индивидуально. Одному человеку необходима освежающая прохлада натурального камня, другому – податливая мягкость глины, а третьему – визуальная привлекательность и яркая расцветка.

При желании такой инструмент для снятия напряжения можно создать самостоятельно, например, вылепив его из глины. Психолог Катерина Быкова резюмирует: тревожный камень – не панацея и не игрушка. Это инструмент поддержки для тех, кто уже умеет работать со своим телом и тревогой.