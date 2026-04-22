Психолог Ермолаев: дробление задач и аэробные нагрузки помогают бороться с СДВГ

Клинический психолог Максим Ермолаев в беседе с «Газетой.Ru» дал советы взрослым людям, которые страдают от СДВГ — синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Семь способов борьбы с СДВГ у взрослых
«Если вы подозреваете у себя СДВГ, то первый шаг — это пойти к специалисту для дифференциальной диагностики. Но есть вещи, которые можно начать делать уже сейчас, чтобы облегчить себе жизнь», — отметил специалист.

Ермолаев предложил чек-лист самопомощи (техники, подтвержденные исследованиями):

  1. Нормализуйте сон. Недосып резко усиливает все симптомы СДВГ.
  2. Используйте «внешний мозг». Вся ваша память должна быть снаружи: календарь в телефоне, списки задач, напоминания.
  3. Метод Pomodoro. Разбивайте работу на интервалы (например, 25 минут работы — 5 минут отдыха).
  4. Правило двух минут. Если дело занимает меньше двух минут — сделайте его сразу.
  5. Минимизация отвлечений. Уберите телефон, закройте лишние вкладки, используйте наушники.
  6. Дробите задачи. Не «написать отчет», а: 1) открыть файл, 2) написать заголовок, 3) составить план.
  7. Двигайтесь. Аэробные нагрузки повышают уровень дофамина и помогают регулировать внимание.