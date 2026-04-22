Семь способов борьбы с СДВГ у взрослых

Психолог Ермолаев: дробление задач и аэробные нагрузки помогают бороться с СДВГ
Клинический психолог Максим Ермолаев в беседе с «Газетой.Ru» дал советы взрослым людям, которые страдают от СДВГ — синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
«Если вы подозреваете у себя СДВГ, то первый шаг — это пойти к специалисту для дифференциальной диагностики. Но есть вещи, которые можно начать делать уже сейчас, чтобы облегчить себе жизнь», — отметил специалист.
Ермолаев предложил чек-лист самопомощи (техники, подтвержденные исследованиями):
- Нормализуйте сон. Недосып резко усиливает все симптомы СДВГ.
- Используйте «внешний мозг». Вся ваша память должна быть снаружи: календарь в телефоне, списки задач, напоминания.
- Метод Pomodoro. Разбивайте работу на интервалы (например, 25 минут работы — 5 минут отдыха).
- Правило двух минут. Если дело занимает меньше двух минут — сделайте его сразу.
- Минимизация отвлечений. Уберите телефон, закройте лишние вкладки, используйте наушники.
- Дробите задачи. Не «написать отчет», а: 1) открыть файл, 2) написать заголовок, 3) составить план.
- Двигайтесь. Аэробные нагрузки повышают уровень дофамина и помогают регулировать внимание.