Стало известно, сколько мужчин готовы встречаться с женщинами старше себя

В России 40% мужчин заявили, что готовы начать отношения с женщинами старше себя. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики дейтинг-приложения Twinby, изучив возрастные фильтры и статистику взаимных лайков пользователей.

«40% мужчин допускают отношения с женщинами старше себя на 5 лет и более. Но осознанно ищут их лишь 1–2%», — сообщили эксперты.

25–30% женщин признались, что согласны на отношения с мужчинами, моложе их на 5 лет. При этом только 1-2% россиянок ограничивают максимальный возраст партнера младше своего.

«Анализ взаимных лайков подтверждает, что в 10% случаев женщина оказывается старше мужчины на 2 года и более. При разнице в 5 лет и более таких пар — только 5%», — отметили эксперты.

Специалисты рассказали, что по возрастным предпочтениям ситуация у мужчин и женщин примерно одинаковая.

«Мужчины, которые ищут женщин старше, — исключение, а не правило. Традиционная модель — мужчина младше, женщина старше — сохраняется, но современные знакомства становятся более гибкими. Возраст перестает быть жестким критерием», — заявили эксперты.

24 апреля в пространстве Fabula HQ состоится вечеринка «М.И.Л.Ф.», организованная Twinby совместно с блогером Романом Ильиным. В программе — быстрые свидания для женщин от 32 лет и мужчин от 22 до 28 лет, а затем танцы до утра. Организаторы предлагают гостям проверить на практике: действительно ли возраст не мешает искреннему общению.

До этого сервис Twinby рассказал, что в России лишь 28% мужчин готовы завести отношения с женщиной, у которой есть ребенок. По словам аналитиков, 41% мужчин выбрали жесткое «нет», что в четыре раза больше, чем среди женщин.

При этом 70% девушек заявили, что в той или иной степени готовы к отношениям с партнером с ребенком. Эксперты отметили, что среди матерей показатель еще выше — 81%. Только 0,6% россиянок с детьми оказались категорически против.