Психотерапевт объяснил любовь людей к наличным деньгам

Россияне начали все чаще отдавать предпочтение использованию наличных денег из-за привычек, собственного опыта, а также ощущения спокойствия и контроля над тратами. Об этом газете «Известия» рассказала семейный психолог, психотерапевт Ольга Кушнарева.

© Газета.Ru

«Наличные дают ощущение, что деньги всегда под рукой и не зависят от внешних условий — сбоев, блокировок, технических проблем. Это снижает внутреннее напряжение, особенно в ситуации неопределенности, когда человеку важно чувствовать, что он в любой момент может воспользоваться своими ресурсами», — объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что для многих людей наличные средства по-прежнему являются привычным и понятным способом обращения с бюджетом. Некоторые россияне, в том числе и пожилые люди, воспринимают онлайн-банки и другие цифровые сервисы как сложную и не совсем прозрачную среду.

Кроме того, немаловажную роль играет чувство контроля. При использовании физических денег многим удается лучше контролировать свои траты, поскольку они видят реально количество средств. В то же время при безналичной оплате такой эффект снижается, провоцируя совершение импульсивных покупок.

По словам психолога, на финансовое поведение влияют личные особенности людей: тревожные россияне предпочитают иметь запас наличных, а склонные к спонтанности проще относятся к безналичной оплате.