Почему теория «подгоревшего тоста» полезна для психики

В Сети набирает популярность теория "подгоревшего тоста". Суть концепции в том, что люди стараются не реагировать на бытовые неурядицы, смещая фокус на что-то более важное. Подробнее – в материале Москвы 24.

Плыть по течению

Теория "подгоревшего тоста" завирусилась в Сети. Те, кто следует концепции, верят, что мелкие неурядицы – подгоревший хлеб, опоздание на автобус, задержка в пробке – могут на самом деле уберечь от более серьезных проблем либо, наоборот, направлять к чему-то лучшему. В целом суть идеи заключается в доверии к жизни. Это позволяет отпустить контроль над обстоятельствами, которые могут складываться по-другому даже при тщательном планировании.

«Мне нравится такой подход. В некоторой степени это позволяет нам расслабиться и немного больше доверять. Чувство доверия освобождает», «Люблю такую оптимистическую концепцию, но иногда ее действительно сложно принять, особенно когда все кажется хаотичным и "перевернутым"», «Мне нравится этот взгляд, в некоторой мере он позволяет расслабиться и больше доверять жизни», – поделились пользователи.

Причем такой метод действительно считается эффективным. Он является частью психологической практики, которая уже выходит "в люди", рассказала Москве 24 психолог Ангелина Сурина.

«Многие часто драматизируют все вокруг, даже мелочи: им кажется, что если что-то идет не так, то все плохо. Это вводит и в тревожность, и в депрессию, и не дает успокоиться мозгу даже ночью».

При этом некоторые негативные реакции могут сложиться еще в детстве. Однако это не повод не переучивать себя, считает эксперт.

Как быстро успокоиться

"Переключиться" с негатива на позитив можно несколькими способами. Например, важно задаваться вопросом: "Зачем я так реагирую на чашку кофе, которая пролилась, если это не конец света, если меня в этот момент никто не предал, не обидел, все живы и здоровы?" Такой способ помогает успокоить себя в первые секунды, отметила Ангелина Сурина.

«Если человек часто делает это упражнение – осознает свои реакции, регулирует их (но не подавляет), успокаивает в первые мгновения, – постепенно мозг привыкает к этому. Он понимает, что такие мелочи не проблема», – объяснила психолог.

Если на все незначительные вещи реагировать экстремально, человек будет сильно уставать, а также существенно переедать. Этому способствует гормон стресса – кортизол.

«Когда кто-либо тревожится из-за разных мелочей либо состояние стало хроническим из-за какой-то проблемы (например, нехватка денег), организм тратит очень много энергии и сил на стресс и истощается уже через несколько часов. Это происходит потому, что мозг все время дает импульсы телу тревожиться, напрягаются мышцы, выплескиваются гормоны. Человек чувствует истощение, начинает хотеть есть: ему нужны калории для переработки стресса и энергия для жизни».

Поэтому необходимо уметь расслабляться и помнить, что невозможно контролировать все, в том числе природу или других людей, добавила специалист.

«Каждый может управлять только своими эмоциями. Поэтому тренд хороший: он обучает мозг видеть шире, глубже, легче относиться к маленьким передрягам и обращать внимание на более серьезные вещи – зарабатывать, обеспечивать спокойствие внутри семьи», – указала Сурина.

В том числе такая концепция позволяет родителю не срываться на ребенке, если он, например, разбил вазу. Ведь важно не то, что предмет пострадал, а то, что дети не поранились. Вещи не стоят так дорого, как жизнь, здоровье и эмоциональное здоровье близких, подчеркнула Сурина.

Также снизить напряжение "здесь и сейчас" поможет любой "якорь", рассказала Москве 24 психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

«Это может быть дыхательная техника: вдох и выдох на 10 счетов. Или стоит выйти куда-либо, налить себе чай и вернуться. Если это публичное пространство, есть смысл достать смартфон и посмотреть что-то приятное. Также полезно иметь в телефоне слова любви, благодарности, что-то хорошее о себе – сообщения, которые хочется перечитать, чтобы обратиться к ним и внутренне улыбнуться», – порекомендовала психолог.

Помимо этого важно выполнять в день три вещи, которые приносят удовольствие. Например, можно пить в одиночестве чай или кофе, медленно пройтись перед сном, добавила специалист.

«Благодаря действиям, которые человек делает в удовольствие, включается парасимпатическая нервная система, а это ключевое лекарство от стресса».

Также благоприятно действует помощь другим. Можно позаботиться о близком (но без самопожертвования и спасательства) или заняться волонтерской деятельностью. Это эффективно, потому что человек активирует в себе чувство сопереживания, что является достаточно мощным инструментом, заключила Сулим.