Девушка рассказала о гадкой интимной привычке своего мужчины

Пользовательница Reddit рассказала о том, как завела отношения на расстоянии и была всем довольна, но в итоге гадкая интимная привычка мужчины погасила ее либидо. Своей историей женщина поделилась в разделе Sex.

По словам автора поста, сначала в ее отношениях на расстоянии все шло хорошо, они с мужчиной много общались вели содержательные беседы. Однако вскоре бойфренд прислал ей откровенное видео о том, как мастурбирует и эякулирует, при этом издавая множество «порнографических» звуков и совершая преувеличенные жесты на камеру.

Женщина приняла ролик за шутку, но мужчина стал присылать ей по два таких видео в день. Из-за этого влечение к нему начало утихать.

«Его интеллектуальная привлекательность исчезает из-за таких нарочитых сексуальных видео. Как попросить его остановиться, не навредив его самооценке?» — задалась вопросом она.

В комментариях многие посоветовали подходить к вопросу аккуратно и не говорить, что ролики сводят на нет влечение к мужчине — вместо этого можно предложить обменяться фото и видео, которые девушке нравятся.

«Как насчет "Эй, я ценю, что ты шлешь мне видео, но не обязательно делать это так часто, я не любительница порно". Если он не поймет, то просто не смотри их», — посоветовали ей.

Кроме того, в комментариях порекомендовали один еще более аккуратный способ прекратить пересылку видео с мастурбацией.

«Скажи ему прекратить, потому что твоя мама или коллега случайно увидела один ролик», — призвал один из пользователей.

Некоторые при этом назвали такое количество порнороликов тревожным знаком и посоветовали женщине задуматься о том, действительно ли она хочет продолжать отношения с этим мужчиной. Другие пользователи заступились за бойфренда автора.

«Некоторые люди проживают свою сексуальность только через крайне перформативные действия и получают от этого удовольствие и удовлетворение. Не осуждайте его, а скажите, что эротические видео несовместимы с тем, что вы ищете и что вас трогает в сексе», — порекомендовали женщине.

Ранее пользовательница Reddit рассказала о том, как решила признаться новому партнеру в своем фетише и вскоре пожалела об этом. По словам женщины, два месяца назад она рассказала бойфренду, что ей нравится легкое подчинение, и попросила мужчину жестко комментировать свои действия во время секса.