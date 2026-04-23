Врач объяснил, чего не стоит делать перед сексом

Врач Джен Кодл призвала воздержаться от совершения трех действий перед сексом. Ее слова цитирует издание Lad Bible.

Первым таким действием врач назвала прием антигистаминных средств. По словам специалистки, некоторые препараты против аллергии, например бенадрил или дифенгидрамин, подавляют выработку естественной смазки. В результате во время секса может ощущаться дискомфорт и повышается риск травм.

Еще одним потенциально опасным действием Кодл считает бритье лобковых волос непосредственно перед половым актом.

«Кожа может быть потрескавшейся или раздраженной, а трение во время секса усугубит ситуацию», — предупредила она.

Наконец, врач призвала не злоупотреблять алкоголем перед близостью. Она указала, что большое количество спиртного вредно в любом случае, но, помимо прочих его негативный свойств, оно ведет к снижению сексуальной активности у мужчин и может испортить романтический вечер.

