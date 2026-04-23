Третий лишний: что такое фаббинг и как он мешает отношениям

Вы пошли на свидание в кафе, сели напротив друг друга и вместо того, чтобы болтать обо всем на свете... залипли каждый в свой смартфон. Ладно, если вы давно вместе, может один день в этом и нет ничего критичного, а если это первое, второе или третье свидание? Попахивает неуважением к собеседнику.

Кстати, у такого поведения появилось название — фаббинг. И оно потихоньку разъедает самые близкие связи, превращая живое общение в фон для виртуальной жизни. Вместе с семейным психологом Усачевым Сергеем, разбираемся в термине подробнее.

Что такое фаббинг

Фаббинг — это гибрид двух английских слов: phone (телефон) и snubbing (пренебрежительное отношение). Термин придумали в Австралии в 2012 году сотрудники рекламного агентства McCann. Изначально он появился в рамках рекламной кампании, но оказался настолько точным, что быстро разошелся по миру и попал в словари. Фаббинг описывает ситуацию, когда человек игнорирует живого собеседника, уткнувшись в мобильный телефон. Причем речь не о срочном звонке или важном сообщении, а о регулярном, почти автоматическом переключении внимания с человека на экран.

«Фаббинг может случиться где угодно: на свидании, за семейным ужином, в постели, на детском утреннике, во время разговора с другом или коллегой. Человек, который это делает, называется фаббер. Тот, кто страдает от такого поведения, — фабби. И проблема эта не личная, а социальная: по данным опросов, почти половина людей сталкивается с фаббингом со стороны партнера постоянно. Телефон незаметно встал невидимой стеной между теми, кто когда-то смотрел друг другу в глаза», — говорит психолог.

Как проявляется фаббинг

У фаббинга есть конкретные признаки. Если вы узнали в них себя или кого-то из близких — это повод задуматься.

Приходя куда-либо, человек первым делом достает телефон;

Пока вы рассказываете историю, фаббер параллельно переписывается в чате или скроллит ленту;

Человек теряет зрительный контакт во время разговора;

Фабберу сложно уловить суть беседы и дать внятную обратную связь;

Залипание в телефоне для него важнее общения с другими;

Человек физически здесь, но мысленно далеко.

Причины фаббинга

Почему люди становятся фабберами? Причины могут быть разными, и они редко лежат на поверхности.

Тревожность и низкий самоконтроль.

«Тревожные люди часто хватаются за телефон как за спасательный круг. Любое уведомление равно отвлечение от внутреннего дискомфорта. Низкий самоконтроль не позволяет вовремя остановиться и сказать себе стоп», — говорит Сергей.

Страх упустить что-то важное. Это состояние, когда человек боится пропустить новость, сообщение, событие в соцсетях. Ему кажется, что как только он отложит телефон, случится что-то значимое, о чем он не узнает. Телефон становится продолжением нервной системы.

Побег от проблем и трудностей в общении. Вместо того чтобы решать конфликт или выдерживать паузу в разговоре, фаббер ныряет в экран. Ему трудно проживать свои эмоции, проще уткнуться в ленту, чем сказать партнеру: «Мне сейчас неловко» или «Я волнуюсь».

Потребность в постоянной дофаминовой подпитке.

«Смартфон дает быстрые и легкие всплески дофамина. Каждый лайк, каждое новое сообщение подкрепляют привычку. Общение же требует гораздо больше усилий и дает награду не так мгновенно. Мозг выбирает легкий путь», — комментирует эксперт.

Привычка, закрепленная годами. Многие даже не замечают, как машинально достают телефон. Это стало автоматическим действием, когда стало скучно или возникла пауза в разговоре. Человек не осознает, что может обижать собеседника, потому что для него это нормальное действие.

Как фаббинг влияет на отношения

Вы делитесь чем-то важным, партнер в этот момент смотрит в экран. Даже если он уверяет, что слушает, вы чувствуете себя незначительным. Вы проигрываете телефону в битве за внимание, поэтому чувствуете разочарование и боль.

«Люди, которые регулярно сталкиваются с фаббингом со стороны партнера, испытывают тоску, одиночество и ощущение собственной ненужности. Они начинают сомневаться в себе, думают, что недостаточно интересны и что с ними что-то не так. Удовлетворенность отношениями падает, а риск депрессии растет. Примерно в 2-х случаях из 3-х фаббинг вызывает негативные эмоции — от легкого раздражения до затяжной депрессии», — говорит психолог

Но страдают не только жертвы. Сами фабберы тоже чувствуют себя одиноко. Если они используют телефон как побег от проблем, то трудности никуда не деваются, а только накапливаются. Тревога на время затихает, а потом возвращается с новой силой. Возникает замкнутый круг: чем хуже в отношениях, тем больше человек уходит в телефон, что еще больше ухудшает отношения.

«Фаббинг разрушает не только романтические пары. Когда родители постоянно смотрят в телефон вместо того, чтобы смотреть в глаза ребенку, у детей падает самооценка. Они чувствуют себя ненужными, начинают капризничать, проявлять агрессию или, наоборот, замыкаются. И, конечно, копируют поведение взрослых: сами уходят в гаджеты. В дружбе и на работе фаббинг ведет к недопониманию, обидам и потере доверия. По статистике, нарушение коммуникации — одна из главных причин разводов в России. И фаббинг здесь играет не последнюю роль», — отмечает Сергей.

Как бороться с фаббингом

Заметить привычку. Попробуйте в течение дня отслеживать моменты, когда вы достаете телефон во время разговора с кем-то. Что в этот момент происходит? Вам скучно? Тревожно? Вы ждете важное сообщение? Простое осознание — уже половина решения.

Честно рассказать о своих трудностях. Если вы фаббер, скажите партнеру об этом прямо. Откровенность снижает напряжение и превращает проблему в общую задачу. Если вы жертва фаббинга, используйте я-высказывания: «Мне обидно, когда ты смотришь в телефон, пока я говорю. Я чувствую себя неважной». Важно не проявлять агрессию и не пытаться манипулировать, просто говорите о собственных чувствах.

Ввести правила цифровой гигиены.

«Договоритесь о зонах и времени без телефона. Например, обеденный стол и постель — священные территории, куда вы не берете смартфон. Во время свидания или ужина в ресторане телефон остается в сумке, на стол вы его не выкладываете. Встретились с друзьями — все кладут гаджеты экранами вниз или убирают в карманы. Правила должны быть общими для всех участников, иначе они не работают», — советует психолог.

Отключить уведомления. Большинство оповещений не требуют мгновенной реакции. Отключите звук и вибрацию для соцсетей, новостных приложений, игр. Оставьте только звонки и сообщения от действительно важных людей. Телефон перестанет дергать вас каждые 5 минут, и вам будет легче фокусироваться на собеседнике.

Использовать технические настройки.

«Подружитесь с режимом „Не беспокоить“. Включите его на время, которое вы проводите с близкими. Еще один прием — перевести экран в черно-белый режим. Яркие картинки меньше привлекают внимание, и рука перестает тянуться к телефону без необходимости», — говорит Сергей.

Превратить жизнь без телефона в игру. Отмечайте время, которое вы провели без смартфона. Сравнивайте с показателями вчерашнего дня или прошлой недели. Если удалось сократить экранное время — наградите себя (чем-то, что не связано с гаджетами). Можно даже соревноваться с партнером: кто дольше продержится без телефона за ужином.

Взять цифровой детокс на месяц.