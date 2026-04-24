Вкусняшки и крепкий сон: психолог назвал топ-5 советов, которые помогают справляться с тревогой
Забудьте про ограничения в питании и чужое мнение: психолог Сергей Ланг назвал пять эгоистичных привычек, которые быстро вытащат вас из тревожной ямы.
С чувством тревоги и внутреннего напряжения сегодня сталкиваются многие, и это заметно усложняет обычную жизнь. Основатель психологического центра Сергей Ланг в разговоре с "Радио 1" подчеркнул, что выход из тревожного состояния – небыстрый процесс, поэтому здесь особенно важна поддержка специалиста.
– Человек с энтузиазмом берётся за "выключение тревоги", а потом руки опускаются. Это нормально. Профессионал не даст сойти с пути и пройдёт его вместе с вами, – отметил Ланг.
Топ-5 советов от психолога, которые помогут справляться с тревогой:
- Радовать внутреннего ребёнка – позволять себе то, чего действительно хочется, не ориентируясь постоянно на мнение окружающих;
- Добавить больше физической активности – движение и активный ритм жизни помогают снизить стресс, ведь на диване тревожные мысли только сильнее лезут в голову;
- Не загонять себя жёсткими ограничениями в еде – любимая еда и небольшие вкусности могут поддержать в непростой период;
- Соблюдать режим сна – спать не меньше 8–9 часов, а на выработку стабильного режима обычно уходит около 21 дня;
- Сократить поток новостей – особенно политических и связанных с происшествиями, иначе справляться с внутренним напряжением будет ещё сложнее.