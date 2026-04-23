Психолог предупредила об опасности синдрома главного героя

Синдром главного героя может оказывать негативное влияние на поведение человека и вредить его отношения с окружающими людьми. Об этом газете «Известия» рассказала гештальт-психолог, специалист по работе с эмоциональной зависимостью Наталия Малахова.

Специалист объяснила, что человек с синдромом главного считает себя центральной фигурой своей жизни, а остальных людей воспринимает как второстепенных персонажей. По ее словам, в некоторых случаях такое мировоззрение может быть полезно, особенно если оно помогает не ставить интересы других выше своих.

Однако психолог предупредила, что при выраженных проявлениях синдром осложняет общение с окружающими. В повседневной жизни человек привык драматизировать происходящее, воспринимать обычные бытовые ситуации как значимые «сюжеты», а также игнорировать реальные проблемы. Кроме того, такие люди нередко показывают свою «идеальную» жизнь в соцсетях, стремятся к восхищению со стороны и ведут себя крайне демонстративно. В итоге это проявляется в эгоцентризме, отсутствии эмпатии и неумении брать во внимание чувства других.

«Такие люди не умеют принимать критику, потому что она как раз воспринимается как покушение на его главную роль. <...> Вследствие этого возникает трудность в построении каких-то глубоких связей», — добавила эксперт.

По ее словам, такое поведение зачастую появляется из-за низкой самооценки и нужды в подтверждении собственной значимости. Кроме того, причиной синдрома главного героя становятся медиа, воспитание и стрессовые ситуации.

