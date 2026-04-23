Как сделать ссоры полезными для отношений

Скандалы в отношениях укрепляют связь партнеров, сообщили СМИ со ссылкой на психологов. Насколько это соответствует реальности, разбиралась Москва 24.

Новый уровень связи?

Ссоры с партнером могут принести пользу отношениям и укрепить их, сообщил Daily Mail со ссылкой на исследование Аньхойского университета.

По данным ученых, через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь, что позволяет оставаться вместе на протяжении долгого времени. Когда партнеры не подавляют агрессию, а выпускают ее во время словесной перепалки, они избегают недоверия, невроза и угасания чувств.

Также эксперты отмечают, что конфликты учат быть внимательнее друг к другу и лучше понимать своего партнера. Важное условие – не переходить на личности и не применять физическую силу.

Однако пользователи Сети неоднозначно отреагировали на подобные тезисы.

"Лучше любви, уважения и заботы нет ничего!", "когда человек доверяет партнеру и все честно, он открыто говорит, что и где ему не нравится и что он хочет", "если вы выбрали быть вместе, то каждый должен понимать, что союз действует и живет только долго и на взаимоуважении", "ссоры не укрепляют отношения, они указывают на саму проблему. Только после проговаривания и поиска компромисса идет этап примирения – вот что укрепляет отношения", – поделились они.

При этом клинический психолог Станислав Самбурский в разговоре с Москвой 24 пояснил, что отношения укрепляет не сам факт ссоры, а способ, с помощью которого пара через нее проходит.

"Есть исследования и клинические наблюдения, согласно которым конфликты бывают разрушительными и конструктивными. Если идти первым путем, ни близости, ни удовольствия в отношениях не будет. Стабильные пары тоже ссорятся, но они вовремя могут затормозить и умеют восстанавливаться после неприятных моментов", – отметил психолог.

В свою очередь, помогают те неприятные ситуации, где партнеры начинают обсуждать проблему, не "пиная" друг друга, а говоря без попыток унижения, добавил эксперт.

«Например, муж боится высоты, а жена хочет жить на 57-м этаже. Ему плохо, он говорит: "Мне страшно," – и в ответ ожидает согласия. Если ему начинают отвечать: "Ты что, слабак? Не мужик?" – это разрушительный путь», — Станислав Самбурский, клинический психолог.

Однако, если партнер обсуждает конкретную ситуацию, а не унижает другого, есть шанс договориться о следующем шаге. Конструктивный диалог проходит как переговоры, где важно искать решения и не "раскручивать" напряжение. Поэтому переход на разговор в деловом ключе – база того, что качество отношений будет высоким, объяснил Самбурский.

Опасные маркеры

При этом если говорить о многих сериалах, то конфликты там показываются как бурные сцены и считаются показателями страсти. Однако в реальности это не так, предупредил Самбурский.

"В сериалах часто пропускают опасные маркеры: критику личности, презрение и уход в глухую защиту, когда "я вообще тебя не слышу". Авторы это обыгрывают, и многие считают, что такая страсть – это здорово. Но показанные паттерны токсичны. Можно ругаться и достигать консенсуса, а можно разрушать отношения", – обратил внимание психолог.

Он подчеркнул, что в скандалах нельзя говорить "ты всегда", "ты никогда", "с тобой невозможно", "ты никогда не делаешь" – эти обобщения крайне негативно отражаются на отношениях.

«Также не стоит произносить: "Ты точно как твоя мать". И вообще: "Я тебя ненавижу", "Ты без меня никто", "Ты больной". Нельзя оскорблять и высмеивать, а более того – манипулировать уходом: подсознание входит в состояние поиска замены, даже если человек этого пока не осознал», — Станислав Самбурский, клинический психолог.

Эксперт добавил, что также крайне нежелательно показывать презрение. Когда один человек не спорит, а поставил себя выше другого, это унижает. Кроме того, нельзя переходить на личности и припоминать весь архив обид.

"Также запрещается кричать, требовать немедленного решения ситуации. Когда люди "перегреты" и ссора находится в горячей фазе, партнеры не могут принять здравое решение. Надо договориться вернуться к этому вопросу позже: сначала остыть, а потом холодной головой подумать, что и как", – посоветовал специалист.

Молчание тоже может быть разрушительным для отношений, но его часто используют как инструмент власти.

«Чем больше времени проходит с момента ссоры, когда партнер не разговаривает, тем меньше вероятность восстановления отношений. Если примирение все-таки произойдет, образуется рубец. Когда их много на одном и том же месте, жить некомфортно», — Станислав Самбурский, клинический психолог.

Также эксперт напомнил, что физическое насилие, швыряние предметов, запугивание, тирания – это ред-флаг. Все эти признаки являются проявлением насилия.

Поэтому стоит помнить, что партнеров укрепляет не ссора, а способность пары конструктивно говорить о проблеме, не бить по самооценке другого, а потом обратно восстанавливать теплые отношения, заключил Самбурский.