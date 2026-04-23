Психолог призвала женщин не молчать о домашнем насилии

Рекордный рост домашнего насилия в обществе объясняется общим уровнем тревожности, сказала НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

Столкнувшись с проявлением домашнего насилия, важно предпринять меры сразу, поскольку мужчина, который однажды ударил или оскорбил, не остановится, заявила в беседе с НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

В России зафиксировали рекордный рост домашнего насилия, чего не было со времен пандемии коронавируса. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на «Всероссийский телефон доверия для женщин», за 2025 год на линию поступило почти 24 тысячи обращений. По данным исследования, с января по декабрь их число выросло на 40%. В каждом пятом случае женщины подвергаются насилию более 10 лет, 80% обратившихся сталкивались именно с физическим насилием. При этом 83% пострадавших не идут в полицию. Панфилова связала тенденцию с ростом общего уровня тревожности.

«Сейчас непростые времена, уровень тревожности растет. Общая ситуация в мире, конечно, влияет на стабильность в обществе. Ковидное время тоже раскачало семью. Какие-то семьи тогда порушились. Сейчас мы наблюдаем "хвосты" того, что началось чуть раньше. Нельзя забывать, что есть сезоны, когда все так или иначе обостряется. Кроме того, раньше было довольно много разных разгрузочных вещей, например, люди могли полететь за границу отдыхать, выбрать разные способы отвлечения друг от друга и острой ситуации. Сейчас этого все меньше, эти ограничения тоже влияют на то, что люди не могут воспользоваться привычными точками опоры. Это приводит к определенной эскалации в отношениях», - объяснила она.

По словам собеседницы НСН, внезапно столкнувшись с проявлением домашнего насилия в семье, женщины часто склонны сглаживать ситуацию.

«Мужчины сами по себе существа довольно агрессивные. Они должны были быть такими для войны, защиты, обороны, поэтому злобные и бесстрашные по природе своей. Если мужчине некуда приложить свою агрессивность, это все оказывается внутри семьи и достается женщине. Женщине по природе важно что-то сохранять. Если в семье что-то внезапно поменялось, мужчина стал проявлять агрессию или выпивать, он начинает кричать на жену, ее в чем-то обвинять, цинично шутить. Для нее это удивительно. Женщина по сути реформатор внутри семьи, она считает, что может что-то изменить. Пытается это сгладить, наладить, долго не признается сама себе, что в семье оказалась в уязвимом положении. Поэтому, к сожалению, получается то, что получается», - сказала Панфилова.

Она также напомнила, что домашнее насилие – вопрос личной безопасности. Кроме того, такая ситуация в семье может негативно отразиться на детях.

«В целом женщине довольно сложно признаться, что муж ее оскорбляет. Может быть, он ее не дурой назвал, а швырял по квартире, как мячик. Но она об этом не скажет. Это очень тонкий момент, женщина может чувствовать, что виновата, что это допустила. Но надо понимать, что, попустительствуя домашнему насилию, она подает плохой пример детям. Возможно, это может как-то повлиять на женщину. Если она своим примером будет давать эту тенденцию дальше, это не очень хорошо ни для мальчиков, ни для девочек. Понятно, что женщине также нужно понимать, что это вопрос ее безопасности. Мужчина не останавливается. Если он поднял руку или резко оскорбил в недопустимой форме, то пойдет дальше. К сожалению, женщина меряет по себе. Она сказала лишнего и будет себя винить до конца жизни. Но у мужчин это не так», - заявила она.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщала НСН, что при столкновении с домашнем насилием женщина может обратиться в кризисный центр в любое время дня и ночи. При этом телефон круглосуточной горячей линии доступен на портале «Госуслуги». Позвонив, женщина может получить консультацию, а затем — направление в ближайший кризисный центр, напоминает «Радиоточка НСН».