Назван быстрый способ снять тревогу

Снять эмоциональное онемение во время тревоги поможет не только медикаментозная коррекция, но и арт-терапия, которая не требует активной речевой коммуникации.

Как рассказала врач-психиатр Мария Штань, рисование, лепка или работа с цветом позволяют вытащить напряжение наружу, минуя внутреннего цензора.

Штань отметила, что во время творчества сознание переключается с тревожных мыслей на физическое действие, активность центра страха снижается, а нервная система считывает происходящее как признак безопасности.

Психиатр добавила, что особенную ценность подход приобретает при выгорании, когда искусство мягко возвращает чувствительность и запускает выработку эндорфинов с дофамином. При этом медикаменты, по словам врача, необходимы для купирования острых симптомов, а немедикаментозные способы подключают с момента стабилизации эмоционального фона, пишет АиФ.