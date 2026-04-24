Токсичный позитив: что это и почему от таких людей надо держаться подальше

Делитесь с подругой своими переживаниями тревогой или грустью, а в ответ слышите: «Да ладно тебе, все наладится», «Посмотри на позитивную сторону», «Другим еще хуже». Вроде бы человек желает добра, но после такого разговора становится ещё тяжелее.

Возникает чувство вины за свои «неправильные» эмоции. Психолог Наталия Малахова в беседе с WomanHit объясняет, что это проявления так называемого токсичного позитива. С точки зрения гештальт-психологии — это разновидность защитного механизма психики. Суть его в том, что человек подавляет или отрицает негативные эмоции, как свои, так и чужие. И все ради поддержания иллюзии вечного счастья.

«Это противоречит базовому принципу гештальт-подхода — целостности опыта. В гештальте нет деления эмоций на положительные и отрицательные. Эмоции — это индикаторы: удовлетворена потребность или нет. И все они нужны, все важны», — поясняет эксперт.

Как проявляется токсичный позитив в жизни

Носителя такого поведения легко узнать по нескольким типичным признакам. Прежде всего, это обесценивание чужих чувств. Вместо реальной поддержки человек использует фразы вроде «не переживай», «все будет хорошо», «просто улыбнись». Также действует негласный запрет на негатив, когда грустить, злиться или бояться считается слабостью или даже «токсичностью» (ирония в том, что токсичными называют как раз тех, кто выражает живые эмоции).

Часто встречаются манипулятивные установки: «Если будешь думать позитивно, проблемы решатся сами», «Ты притягиваешь плохое своими мыслями». Эти фразы перекладывают ответственность за реальные трудности на самого человека. И наконец, токсичный позитив игнорирует контекст жизни человека. Доброжелательные на первый взгляд советы никак не учитывают травмы, потери, стресс или реальные обстоятельства.

Почему общение с такими людьми вредно для психики

Психолог предупреждает, что взаимодействие с носителями токсичного позитива подрывает эмоциональное здоровье по нескольким причинам.

«Гештальт учит, что здоровый рост возможен только через осознавание текущего опыта. А токсичный позитив заставляет игнорировать реальные проблемы. Это приводит к накоплению сложных, непрожитых эмоций», — говорит психолог.

В результате человек теряет контакт с реальностью и собственными потребностями. Подавленные чувства (грусть, злость, страх) никуда не исчезают, они накапливаются, и в какой-то момент может произойти эмоциональный взрыв, разрушительный как для самого человека, так и для его окружения. Тот, кто находится рядом с таким «вечно позитивным» партнером, тоже начинает думать, что с ним что-то не так, и тоже подавляет свои истинные эмоции.

Кроме того, невыраженные чувства остаются незавершенными гештальтами. Они продолжают влиять на психику, блокируют решение проблем и в итоге могут вырваться наружу в самой неподходящей форме. Отношения тоже страдают. Когда вместо реальной поддержки человек слышит «не грусти», он чувствует одиночество и вину за свои «неправильные» эмоции. Возникает необходимость притворяться, чтобы быть принятым.

Подавление чувств снижает эмоциональный интеллект, лишает возможности распознавать свои истинные состояния и развивать эмпатию. Установка «счастье — это норма» порождает ложные ожидания, разочарование, самообвинение и избегание сложных, но важных разговоров.

К чему может привести долгосрочное воздействие

Малахова предупреждает, что накопление подавленных чувств и постоянное игнорирование своих эмоций чреваты серьезными последствиями, как для самого носителя токсичного позитива, так и для тех, кто находится с ним в близком контакте.

«Это может привести к эмоциональному выгоранию, депрессии из‑за так называемого „эмоционального долга“ и даже к психосоматическим расстройствам», — отмечает эксперт.

Как защитить себя

Что же делать, если вы узнали в себе или близком человеке вышеописанные черты?

Прежде всего, по возможности отодвиньте от себя такого человека и восстановите свое право на любые эмоции. Напоминайте себе, что грусть, злость, страх — это не враги, а сигналы потребностей.

Практикуйте осознанность. Задавайте себе вопросы: что я сейчас ощущаю на самом деле? Какие потребности стоят за этой эмоцией? Не пытаюсь ли я замаскировать дискомфорт искусственной улыбкой?

Выстраивайте границы. Твердо пресекайте фразы вроде «не заморачивайся». Говорите прямо: «Мне важно прожить это чувство, а не игнорировать его», «Сейчас мне нужна поддержка, а не советы быть позитивной».

Ищите эмпатичное окружение. Эмпатия — это способность присоединяться к эмоциям других людей, не бояться сложных чувств, уметь слушать без оценок. И помните главный принцип: быть настоящей куда важнее, чем казаться счастливой.

Токсичный позитив — это не безобидная привычка, а опасный механизм, который разрушает психику и отношения. Он лишает нас контакта с собой, мешает справляться с трудностями и заставляет чувствовать вину за естественные человеческие эмоции. Если вы заметили, что рядом с вами есть человек, который обесценивает ваши чувства, задумайтесь, нужна ли вам такая «поддержка». Ваше право — чувствовать все, что вы чувствуете. И это не делает вас слабой. Это делает вас живой.