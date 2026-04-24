Эксперт предупредил о скрытой опасности предсвадебных мальчишников

Коуч по отношениям и Кортни Бойер предупредила о скрытой опасности некоторых предсвадебных мальчишников. Ее предостережение опубликовало издание Metro.

© Lenta.ru

По словам Бойер, сам по себе поход в стриптиз-клуб на мальчишник — не автоматический сигнал тревоги, однако важно намерение и поведение, демонстрируемое во время визита.

«Проблема не в самой традиции проведения мальчишника, а в устаревших установках. Если он преподносится как последний салют, такое празднование будущей свадьбы одним из супругов вызывает недоумение. Здоровые отношения не нуждаются в прощальном холостяцком туре», — уверена специалистка.

Коуч напомнила, что брак — это не вынужденная потеря свободы, а осознанное обязательство, ключевая часть которого заключается в уважении границ партнера. При любом напряжении вокруг мальчишника она призвала будущих супругов честно и открыто поговорить об уважении, границах и ценностях.

«Прежде чем вступить в брак, паре необходимо обсудить такие темы, как неуважительное поведение, что такое измена и как выражать беспокойство с любовью. Доверие — это не только про вещи, которые технически нарушают границы, но и эмоциональная безопасность», — заключила Бойер.

Ранее пользователи сети вспомнили о посещенных ими мальчишниках и девичниках, которые считают самыми безумными. Многие мужчины рассказали о необычных фокусах, которыми стриптизерши развлекают гостей на мальчишниках.