Зачем делать то, чего вы никогда раньше не делали

Фраза звучит как модный мотивационный штамп, но за ней есть простая логика. Результаты в жизни — это следствие повторяющихся действий. Если сами действия годами не меняются, не меняются и результаты.

Можно сколько угодно думать по-новому и даже манифестировать это вслух, но пока поведение остается прежним, система не двигается. Новые действия — это смена входных данных. Психолог Радмила Бакирова рассказала, что именно делать и почему это дает результат.

Менять среду, а не только усилия

Самый быстрый способ получить новый результат — попасть в среду, где этот результат считается нормой.

«Это может быть новая команда в новом виде спорта или бизнесе, курс, клуб по интересам, профессиональное сообщество. Почему это работает: поведение сильно определяется окружением. Когда вокруг люди с другими стандартами, вы автоматически подтягиваетесь, и это становится вашей личной новой нормой», — утверждает эксперт.

Делать непривычное регулярно, а не разово

Один раз выйти из зоны комфорта почти ничего не меняет, реальные результаты дает только повторение. Если это спорт — 3 раза в неделю. Если общение — регулярные встречи. Если новый навык — ежедневная практика. Дело в том, что мозг закрепляет только повторяющиеся паттерны. Разовое действие — всплеск, регулярность — новая привычка.

Идти туда, где есть риск отказа

Новое почти всегда связано с отказом: собеседования, переговоры, знакомства, публичные выступления. Это та часть, которую обычно избегают.

«Отказ — это фильтр, и чем чаще вы с ним сталкиваетесь, тем быстрее растет устойчивость, и тем выше шанс попасть в согласие и принятие, тем лучше получается прокачать себя в новом. Без этой зоны все попытки жить иначе остаются теорией», — подчеркивает психолог.

Убирать автоматические сценарии

Большая часть жизни проходит на автопилоте: одни и те же маршруты, решения, реакции. Новые результаты требуют хотя бы частично этот автопилот ломать, менять порядок действий, пробовать другие решения, не идти по первой привычной реакции. Новые действия создают новые связи и дают альтернативные последствия — а пока вы действуете автоматически, результат тоже будет тот, что и был.

Делать через дискомфорт, но без разрушения

Новое почти всегда неприятно: непривычно, неловко, требует энергии. Важно различать нормальный дискомфорт роста и перегруз, потому что зона роста находится там, где немного неудобно, но еще управляемо. Если слишком легко — нет развития, но и когда очень уж тяжело — система ломается и возвращается назад, да еще и есть риск выгорания.