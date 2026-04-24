Возрастная дискриминация: как не дать ей сломать уверенность и продолжить расти

Возрастная дискриминация — примерно то же, что тема секса с родителями. Вроде все уже взрослые люди, но обсуждать непринято. Однако это не миф, а реальность, с которой сталкивается примерно половина соискателей старше 55 лет.

Возрастная дискриминация подрывает уверенность, заставляет сомневаться в своей ценности и тормозит карьеру. Особенно она бьет по женщинам. Но вы не обязаны с этим мириться. Вместе с психологом Ярославом Соколовым разбираемся, как распознать эйджизм, защитить себя и превратить профессиональный опыт в свое главное преимущество.

Что такое возрастная дискриминация

Эйджизм — это предвзятое отношение к человеку из-за возраста. На работе оно проявляется в отказах на собеседованиях, отсутствии повышений, сокращениях или комментариях вроде «вы слишком опытны для этой роли».

«По данным SuperJob, примерно половина соискателей в России так или иначе сталкиваются с эйджизмом. Если смотреть глубже, картина еще сложнее: каждый третий кандидат старше 45 лет, по данным HeadHunter, напрямую связывает отказы с возрастом, а большинство людей в целом убеждены, что рынок труда „любит“ молодых», — говорит Ярослав Соколов.

Для женщин после 40 это двойной удар: возраст плюс гендер. Работодатели боятся «выгорания», «негибкости» или «скорого выхода на пенсию». Результат? Падает самооценка, появляется тревога, а желание развиваться в своей профессии, делать карьеру угасает. Но помните: ваш опыт — это не минус, а суперсила. Главное — правильно им воспользоваться.

Как не дать дискриминации сломать уверенность

«Надо понимать, что эйджизм — это паттерн мышления. Со стороны работодателя он звучит так: „а вдруг будет сложно“, „а вдруг не впишется“, „а вдруг не сможет адаптироваться“. Это такие шаблонные страхи, которые формируются из прошлого опыта или просто из общего фона. И в итоге решение принимается не про человека, а про представление о возрасте», — говорит наш эксперт.

Но на рынке труда сейчас складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны — стереотипы и осторожность работодателей. С другой — объективный дефицит специалистов с опытом. По данным Росстата, в России острая нехватка работников в возрасте 35-55 лет в здравоохранении, образовании, социальной сфере, бухгалтерии и ряде технических специальностей. То есть рынок одновременно и отталкивает людей в возрасте, и нуждается в опытных кадрах. И это создает очень странное напряжение, в котором оказываются люди.

Первое правило — отделить факты от эмоций. Если вам отказали, это не про вашу компетенцию, а про стереотипы компании.

Второй шаг — перезагрузка мышления.

«Если смотреть на эйджизм со стороны самого кандидата, там довольно быстро запускается знакомый сценарий. Человек получает несколько отказов — и начинает думать: „наверное, дело во мне“, „я уже не подхожу“. И дальше меняется поведение: он становится осторожнее, откликается реже, хуже себя подает, заранее ждет отказа. И в итоге сам начинает усиливать ту ситуацию, в которой оказался», — подчеркивает психолог.

Важно не сводить все к возрасту. Да, такой фактор есть, и игнорировать его бессмысленно. Но он не объясняет каждый отказ. В большинстве случаев речь все-таки о конкретной позиции: подходит человек под задачу или нет, а не «подходит ли он вообще».

Третье — стоит заново посмотреть на свой опыт. Не в формате «я 20 лет в профессии», а в формате «что именно я умею делать сейчас и какую пользу могу принести».

«Это звучит просто, но на практике именно с этим чаще всего возникают сложности. Когда человек четко понимает и может спокойно объяснить, в чем его сила, его начинают воспринимать по-другому», — напоминает психолог.

Практические советы, которые меняют ситуацию

1. Обновляйте навыки. Курсы по цифровым инструментам, ИИ или управлению проектами показывают, что вы в тренде. Работодатели видят не возраст, а актуальность.

2. Переформатируйте резюме. Акцентируйте последние 10-15 лет достижений. Используйте слова «стратегический опыт», «наставничество», «лидерство».

3. Стройте сеть контактов. Посещайте конференции, женские бизнес-клубы и онлайн-мероприятия. Расскажите о себе как о эксперте — ведите блог, страницу в соцсетях. Многие находят работу через рекомендации.

4. Рассмотрите смену формата.

«Не всегда нужно продолжать идти по той же траектории. Кто-то уходит в экспертизу, кто-то в наставничество, кто-то в проектную работу или консультации. Это оказывается не ухудшением условий, а наоборот — более гибким и интересным форматом», — советует эксперт.

5. Защищайте права юридически. Если дискриминация очевидна (вопросы о возрасте на собеседовании, прямые комментарии), собирайте доказательства и обращайтесь в прокуратуру или к юристам по трудовому праву.

Возраст становится проблемой не в тот момент, когда на него обращают внимание другие, а в тот момент, когда человек сам начинает смотреть на себя через эту призму. Когда внутри появляется ощущение: «я уже не тот», «мне сложнее», «я выпадаю». Да, эйджизм существует. Но он не определяет все. Гораздо важнее, сохраняет ли человек ясность в отношении себя — понимает ли, что он умеет, где может быть полезен и куда хочет двигаться дальше.