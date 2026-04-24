Сябитова прокомментировала отношения зумеров с женщинами старше тридцати

Встречаться с молодым партнёром в таком возрасте «стыдно».

Союз можно рассматривать лишь как способ «приобретения опыта», рассказала сваха в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Разница в возрасте, например, у молодого человека, если ему двадцать и девушке тридцать, — большая разница. То есть целое поколение — это разные вещи. Такой тенденции я не наблюдаю. Мне её незачем наблюдать. Потому что она ни к чему не ведёт. Ни о чём, скажем так. Женщина в 30 лет, если она нормальная, не обратит внимания на молодого человека. Что, за сына что ли? Стыдно это. Каждый возраст имеет свой кодекс. Потом зачем же? У них есть молодые девочки. Молодые должны быть с молодыми, а не с пожилыми. Какой-то период времени можно приобретать опыт, но надо понимать, что это взрослая женщина, это недолговечно. В общем, когда-то придётся пацана отпустить».

Ранее семейный психолог Наталья Памфилова сообщила о росте числа одиноких людей в мире. Чаще всего человек «сознательно» не вступает в отношения, так как не видит для себя преимуществ. Однако институт семьи «никуда не денется».