Почему привычка «накручивать себя» может довести до срыва и болезней

Психолог Сергей Ланг объяснил, к каким серьезным последствиям приводят частые тревожные мысли. По его словам, постоянная тревога ухудшает и качество жизни, и состояние здоровья.

С беспокойством хотя бы однажды сталкивался каждый. Но одно дело – редкие тревожные мысли, и совсем другое – когда они становятся фоном на каждый день. Сначала это может казаться ерундой: "просто накрутил(а) себя", "ничего, переживу", "скоро отпустит". Но специалисты предупреждают: если тревога становится хронической, она начинает подтачивать и эмоциональное состояние, и физическое здоровье.

Основатель психологического центра Сергей Ланг в разговоре с "Радио 1" объяснил, почему тревожные мысли нельзя оставлять без внимания, как понять, что ситуация уже выходит за рамки нормы, и где искать ту самую внутреннюю "кнопку выключения".

– Многие болезни у нас от нервов. Если вы чувствуете себя неудачником, если вам не везёт, если вы считаете, что хороших людей нет, – качество жизни будет страдать. Кнопка внутри нас самих. Часто люди думают: "А вот кто-то должен прийти меня развеселить". Но тревога – это состояние. Вы должны переключить это состояние, позволить себе разрешить себе радоваться, позволить себе веселиться, – отметил эксперт.

Также психолог добавил, что особенно сильно тревожные мысли накрывают вечером, перед сном. Поэтому в это время лучше не читать новости, не зависать в соцсетях и не сравнивать себя с чужими успехами. Намного полезнее выбрать что-то спокойное: посмотреть фильм, почитать книгу, выйти на прогулку или сделать лёгкую растяжку.

Ещё один простой способ отследить своё состояние – вести дневник, где можно отмечать хорошие и тяжёлые дни. Если в течение двух недель тревожных дней оказывается больше половины, это уже серьёзный сигнал и повод обратиться за помощью к специалисту.