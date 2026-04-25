Сексолог назвал идеальным союз «милф» и зумеров

Зумеры предпочитают женщин постарше для краткосрочных отношений. Такой формат идеально подходит всем участникам отношений, рассказал психиатр-сексолог, кандидат медицинских наук Ирина Айриянц в беседе с НСН.

Всё больше молодых парней поколения Z (родившиеся в 2000−2011 годах - примечание НСН) предпочитает женщин 30–40 лет для отношений из-за токсичности ровесниц. Об этом сообщает The Telegraph с ссылкой на многочисленные исследования. Айриянц объяснила, когда такие союзы могут сложиться.

«Все зависит от целей. Если создание долгосрочных отношений и деторождение, то перспективы не очень хорошие. Если речь идет о краткосрочном времяпровождении, то это идеально. Молодые мужчины и взрослые женщины — это идеально совпадающие по сексуальному темпераменту и способностям группы. Но говорить о том, что все зумеры — инфантильные мальчики, которые ищут мамочек постарше, а не трофейных жен, все-таки не стоит», — указала она.

Сексолог добавила, почему молодежи не удается создать крепкие пары между собой.

«Молодые люди стали вживую очень мало общаться. Это проявляется не только в кризисе межполовых отношений, но и дружбы. Все переходит в онлайн. Лингвисты уже замечают, что способности выражать свои мысли, писать, коммуницировать, знакомиться, флиртовать, соблазнять утеряны современным поколением. Все, что связано с коммуникацией, страдает. Вероятно, эта проблема будет только прогрессировать, поэтому им сложнее, чем предыдущим поколениям», — подчеркнула она.

