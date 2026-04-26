Почему молодые люди стали выбирать для отношений женщин постарше

Британская газета The Telegraph пишет, что зумеры (представители поколения Z, родившиеся примерно с середины 1990-х по начало 2010-х годов) все чаще предпочитают вступать в отношения с женщинами постарше, а не с ровесницами. По их словам, девушки их возраста «токсичны» и используют «агрессивную риторику» в отношении мужчин в социальных сетях, а женщины старше — легки на подъем, не завышают ожиданий от партнера, и отношения с ними более комфортные. Женщинам же союз с молодыми парнями приносит легкость и ощущение молодости. В России же 40 процентов мужчин заявили, что готовы начать отношения с женщинами старше себя, сообщает «Газета.ру». Почему сложилась такая тенденция и что привело к тому, что молодые люди стали предпочитать ровесницам избранниц постарше, «Вечерняя Москва» обсудила с семейным психологом Андреем Зберовским.

Почему выбирают женщин постарше

Он обратил внимание на то, что в наши дни социальные сети наполнены коучами и экспертами по отношениям, которые занимают откровенно феминистские позиции.

«"Мужчина все должен женщине, а женщина ничего не должна". Или: "Я великолепна, я индивидуальна, я не должна быть удобной". За последние десятилетия девушек в возрасте от 20 до 35 лет, которые поддались этой массовой пропаганде, стало больше. С ними "неудобно" в отношениях и в браке, потому что они занимают позицию потребления без какой-либо благодарности мужчине», — объяснил эксперт.

Молодые люди в возрасте 20–30 лет попросту не справляются с отношениями, в которых от них бесконечно чего-то требуют, в том числе финансовых вложений, а в ответ они ничего не получают.

«Женщины от 40 лет и старше, которые воспитаны еще в старой системе координат, еще фертильны, уже имеют квартиры, машины, бизнес и хорошие должности, на их фоне кажутся "удобными" для отношений. К тому же в современных реалиях они внешне ничуть не уступают молодым девушкам: прекрасно выглядят, следят за фигурой», — указал собеседник «ВМ».

К чему приводят отношения с разницей в возрасте

В практике психолога в последние десятилетия все чаще встречаются пары, в которых женщине 40 и более лет, а ее избраннику — 20–25 лет. Но назвать эту тенденцию здоровой нельзя.

«Спустя несколько лет таких отношений женщине становится уже, предположим, 50 лет, а ее партнеру — 35. Мужчина доходит до своего "взросления", когда он обретает характер, зарабатывает приличные суммы, покупает свои квартиры и машины», — подчеркнул Зберовский.

Увы, в конечном итоге многие такие пары распадаются. Мужчина уходит к девушке помладше, а женщина, которая отдала ему всю себя (может, и родила детей), испытывает боль.

Беседы вместо цифр в паспорте

«Я советую мужчинам не пытаться распознать женщин, которые готовы к качественным отношениям, а просто не бояться быть мужчинами. Не бояться брать ответственность и не стесняться обговаривать правила брака до того, как он начнется», — сказал психолог.

Создать крепкий, надежный союз можно и с ровесницей, если своевременно обсудить отношение партнеров к тем или иным вопросам.

«К сожалению, многие мужчины не разговаривают со своими девушками о том, каким они видят устройство их брака. Люди создают отношения на чувствах, не обозначая своих ценностей, сценария, по которому хотели бы двигаться», — добавил эксперт.

По мнению Зберовского, партнерам важно договориться о равном балансе в отношениях: что дает мужчина и что он получает взамен, что дает девушка и что она в ответ получит. В этом вопросе нужно вносить ясность, чтобы в дальнейшем ожидания от отношений не расходились с реальностью.

По данным ВЦИОМ, более половины опрошенных россиян считают, что допустимая разница в возрасте между партнерами не должна превышать 5–10 лет. При этом отношения с партнером, который старше на 15–20 лет, в обществе не считают нормой.