Разрыв, к которому никто не готов: почему подруг терять сложнее, чем мужчину

Вы когда-нибудь просыпались утром с тяжестью в груди не из-за мужчины, который исчез из вашей жизни, а из-за подруги, которая перестала отвечать на сообщения? Это чувство трудно описать словами. Оно похоже на катастрофу: никто вокруг не замечает трагедии, а внутри вас что-то рухнуло. Общество учит нас готовиться к любовным расставаниям.

Есть песни, фильмы, книги и сотни статей о том, как пережить уход парня. Есть привычные ритуалы: ведро мороженого, караоке до утра с подругами, бокс с подушками, ритуальное сожжение совместных фото и милых подаренных безделушек. Но никто нас не научил переживать расставание с подругой. А оно ранит даже иногда сильнее, чем уход мужчины. Вместе с психологом Ксенией Поповой разбираемся почему так происходит.

Почему мы не ждем удара оттуда, где всегда было безопасно

Когда вы начинаете романтические отношения, на заднем плане всегда мелькает мысль: «Это может скоро закончиться». Вы знаете примерную статистику, слышали истории подруг, возможно, сами переживали расставания. У вас выстроена защита на такой исход событий, пусть не всегда она помогает держаться особняком, но она все равно есть. Сердце вооружено опытом.

«С дружбой все иначе. Вы не готовитесь к ее концу, потому что думаете, что это точно навсегда! Дружба не начинается с флирта, она возникает естественно, часто в детстве или юности, на основе общих интересов. Вы впускаете подругу в свою жизнь без договоров и обязательств, просто потому что вам хорошо вместе. И именно это отсутствие страха перед концом делает удар таким сокрушительным. Вы не надевали доспехи, поэтому копье предательства вошло прямо в сердце», — отмечает Ксения.

Близость без масок: цена, о которой никто не думает

Подумайте, сколько процентов настоящую себя вы показываете мужчине? Даже, если вы ему доверяете и максимально откровенны, то мало вероятно, что это 100%. Всегда остаются темы, которые вы не обсуждаете. С подругой этих барьеров чаще всего нет. Она видела вас без макияжа, в истерике после ссоры с родителями, в нелепой одежде и с дурацкой прической, после сильного похмелья и во время безбашенных вечеринок с морем алкоголя со всеми вытекающими последствиями. Она знает ваши секреты, которые тщательно оберегаете ото всех вокруг.

«Когда подруга уходит, вы теряете единственного свидетеля вашей настоящей жизни. Человека, который помнит, какой вы были до всех этих мужчин, до повышений, до переездов, до разбитых сердец. И самое страшное: вы не можете заменить эту потерю новыми отношениями. Новый парень никогда не узнает историю вашей первой любви в тех же подробностях, как подруга», — комментирует психолог

Культурная слепота: почему никто не приносит мороженое

Что происходит, когда мы сообщаем о расставании с мужчиной? Правильно, нас начинают жалеть все вокруг... А что вы услышите в ответ, когда сообщите, что поссорились с лучшей подругой и больше никогда ее не увидите? С большей долью вероятности все вокруг вам скажут, что никакой катастрофы тут нет, вы помиритесь и все наладится. Общество не признает платонический разрыв как полноценную потерю. Вам не выдают больничный по душевным страданиям, не собирают подружек на экстренный совет, не посвящают песен в стиле Адель.

«Но ваше тело не знает разницы между видами привязанности. Оно реагирует одинаково: вы теряете аппетит, плохо спите, сердце сжимается от неожиданных напоминаний. Вы проходите те же стадии горя, что и после любовной драмы: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Просто проходите их в одиночестве, потому что никто не подтверждает ваше право горевать», — говорит эксперт.

Тут и кроется ловушка. Вы начинаете сомневаться в собственных чувствах и думать, что может вы все себе надумали и преувеличили? Вы заставляете себя улыбаться, говорить, что все нормально, подавляя боль и горе. Подавленная боль не исчезает, она превращается в хроническую тоску, которая отравляет новые знакомства и не дает доверять.

Переплетенные миры: как распутать то, что срослось

С мужчиной вы обычно делите постель и, возможно, бюджет. С подругой вы делили все остальное. Она знала вашу семью, а вы ее. Вместе вы встречали праздники, вместе переживали болезни родителей, вместе выбирали платья на свадьбы друг друга. Ваши миры переплелись настолько, что вы перестали видеть, где заканчиваетесь вы и начинается она. И вдруг этот общий узел нужно распутать. Вы больше не можете прийти на семейный ужин ее родителей. Вы не знаете, как вести себя с общими друзьями, которые продолжают с ней общаться. Вы боитесь случайно встретить ее в любимом кафе и не понимаете: поздороваться или пройти мимо?

«Самое болезненное, что вы теряете не одного человека, а всю экосистему отношений. Ее мама, которая всегда была вашей второй мамой. Ее новый парень, с которым вы до сих пор дружили. Ее дети, к которым вы привязались. Вы оплакиваете не только подругу, но и все эти связи, и у вас нет ритуала прощания ни с одним из них», — отмечает эксперт.

Некому утешить: когда главный защитник становится источником боли

Самый жестокий парадокс разрыва с подругой в том, что вы лишаетесь человека, к которому обычно идете за утешением. После ссоры с парнем или родителями, проваленного экзамена, неудач на работе вы звонили ей и искали поддержки. Она приносила пиццу и смотрела с вами глупые комедии. Она была вашей скорой помощью.

Теперь вы остались без помощи. Общие друзья, скорее всего, сохраняют нейтралитет и боятся обсуждать ситуацию. Другие подруги, если они есть, не знают всей глубины вашей истории. Парень, если он рядом, вряд ли поймет, почему вы плачете из-за какой-то девчонки. Получается замкнутый круг без намека на спасение.

Что делать: первая помощь себе, когда никто не помогает

Самое важное — признать, что ваша боль реальна.

«Потеря близкой подруги — это травма привязанности, такая же, как развод или смерть. Дайте себе разрешение горевать. Плачьте, злитесь, пишите письма, которые не отправите, кричите в подушку. Не заставляйте себя взять себя в руки только потому, что окружающие не понимают масштаба катастрофы», — советует Ксения.

Временно уберите триггеры. Скройте ее ленту в соцсетях, не ходить в места, где можете ее встретить, попросите общих друзей не передавать новости о ней.

Перестаньте искать виноватых. Вы не узнаете всей правды, даже если спросите напрямую.

«Люди редко честны в разрывах, потому что боятся причинить боль или выставить себя плохими. Примите, что у вас останется только ваша версия событий. И этого достаточно», — говорит эксперт.

Найдите новый способ подтверждать свою ценность. Без нее вам придется научиться видеть себя саму. Начните вести дневник, где записываете три вещи, которые вам в себе нравятся. Спросите у других людей, что они ценят в вас, и вы удивитесь, сколько теплых слов услышите. Постепенно вы соберете новое зеркало из множества маленьких осколков.

Не замыкайтесь. Одиночество после разрыва с подругой может быть опасным. Вы рискуете решить, что дружба вообще не стоит доверия, и начать избегать близости. Но это не так. Одна история не определяет все будущие. Новые связи не заменят старую дружбу, но напомнят, что вы умеете и любите дружить.