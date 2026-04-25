Как совмещать большую семью и бизнес без выгорания

Россияне все чаще сталкиваются с перегрузкой и ощущением хаоса, пытаясь совмещать работу, семью и личную жизнь, однако в этом вопросе важна система. Об этом «Газете.Ru» рассказала предприниматель, основатель платформы аренды загородных домов Domingo Dacha Нина Доминго.

«Ключевая ошибка заключается в попытке «сбалансировать абсолютно все». Такой подход приводит к распылению и ощущению, что ни одна из сфер не закрывается качественно: баланс — это про грамотное расставление приоритетов и управление собственным вниманием», — объяснила Доминго.

Она также отметила, что система становится необходимостью, особенно при высокой нагрузке.

«Многодетная семья и растущий бизнес требуют четкой структуры: без нее накапливается хаос, который со временем начинает забирать ресурс. Этот подход я выстраиваю и в бизнесе, поэтому сегодня в рамках отеля в управлении находится более 60 загородных домов, и масштабировать проект удается именно за счет систематизации и автоматизации процессов», — добавила специалист.

Доминго высказалась, что важную роль играет операционная нагрузка.

«В первую очередь необходимо снимать с себя повторяющиеся задачи, коммуникацию и контроль того, что можно делегировать. Если без вашего участия все останавливается, это не система, а ручное управление», — отметила она.

Эксперт также подчеркивает важность регулярного восстановления. По ее словам, смена среды даже на короткое время помогает снизить уровень напряжения и сохранить устойчивость.