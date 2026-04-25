Эксперт посоветовал девушкам избегать токсичных комментариев в адрес мужчин

Молодой человек не выберет женщину, надменно отзывающуюся о деньгах и своих требованиях к партнёру.

Семью строят с той, которая готова поддерживать мужа, рожать детей и добиваться высот в карьере, рассказала сваха в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Девочки-зумеры, которые выставляют, сколько денег должен молодой человек на реснички давать, на косметолога — это всё фантазии. Я всегда говорю, что либо у вас фантазии, либо вы будете замужем и в семье. Если всё начинается токсично, никому не понравится. Единственное, хочу посоветовать молодым девушкам, которые уж очень увлекаются токсичными комментариями. В своё время мне бабушка говорила, когда я была молодая, мужчина и гордыня — понятия несовместимые. То есть выберешь гордыню, будешь без мужчины. Это как в коллективе, когда всё время «якаете», и когда ваш интерес выше всегда, по поводу, без повода, неважно — это ни к чему хорошему не приводит. Поэтому молодые девушки, которые сейчас насмотрелись, начитались вредных публикаций безграмотных людей, которые себя психологами считают, это их право. Просто они останутся без хороших мужчин. Умная девочка на такие вещи обращать внимания не будет. Потому что существуют понятия воспитанности, интеллигентности. И мужчина, кстати, никогда не обратит внимания. Я могу точно сказать, когда приходят девушки с претензиями и говорят: «Ты — нищеброд, у тебя зарплата маленькая и всё остальное», то есть молодой человек не выбирает таких. Он выбирает хорошую девушку, которая не стесняется его зарплаты, готова с ним строить семью, рожать детей, добиваться высот в карьере».

Ранее газета The Telegraph писала, что зумеры чаще выбирают для отношений женщин взрослее из-за токсичности ровесниц. По мнению экспертов, это происходит из-за того, что молодые девушки превратились в «сердитых молодых женщин» с радикальными взглядами и ненавистью к мужчинам.