Почему современные мужчины избегают серьезных отношений

Фраза «я просто не готов к серьезным отношениям» все чаще звучит с мужской стороны. Для женщин она давно стала универсальным объяснением мужского поведения. Часто она трактуется как нежелание брать ответственность и переводит кавалера в разряд «ненадежных».

Но такая модель поведения мужчин сегодня связана с вполне конкретными причинами. Какими именно и что за ними стоит — разбираемся с психологом, специалистом по семейным проблемам Галиной Плотниковой.

Причина №1 — желание свободы

Современные поколение мужчин выросло в условиях, где личная свобода — один из главных приоритетов. Карьера, путешествия, собственные интересы — все это воспринимается как обязательная часть жизни, от которой не хочется отказываться. А вот серьезные отношения ассоциируются с ограничениями.

«Здравый эгоизм берет верх на семейными ценностями. На смену "обязанности" жениться пришла свобода и осознанный выбор. Сегодня мужчины воспринимают отношения как потенциальную угрозу своему времени, финансам, личным границам», — говорит Галина Плотникова.

Не каждый готов к этому, особенно если раньше уже был негативный опыт.

Что делать: не ограничивать партнера в его хобби и давать ему пространство. Не пытайтесь занять собой весь его мир.

Причина №2 — не очень приятная бывшая

Статистика разводов бьет рекорды. Даже если мужчина не был женат, в его копилке отношений наверняка есть та, которая «сломала» ему жизнь. По этой причине новые отношения встречаются настороженно. Девушка воспринимает наличие дистанции на свой счет, но это не всегда корректно. Мужчина не бросается в отношения с головой, чтобы не повторить неприятный и болезненный сценарий.

Что делать: не торопите события. Следите за его действиями и словами в моменте. Узнавайте его ближе и не воспринимайте «отчужденность» как наказание за ваши поступки.

«Не всегда его подход говорит о нелюбви к вам. Ему просто так удобно. Если же помолвка или брак для вас критичны — скажите прямо без всяких намеков. Объясните, чем это "грозит" для него и для вас. Любящий человек начнет делать шаги навстречу», — рекомендует психолог.

Причина №3 — давление ожиданий

Несмотря на тенденцию равенства полов, общество по-прежнему предъявляет к мужчинам высокие требования. Партнер должен быть успешным, стабильным, эмоционально устойчивым. Все больше девушек устанавливает требования к минимальному уровню заработка (часто неподъемные для избранника), а некоторые даже составляют листы с критериями на 2-3 листа А4. В результате мужчина боится не соответствовать перечню требований. Здравомыслящий парень просто уходит.

Что делать: рост 180 см, широкие плечи, белозубая улыбка, зарплата от 500 тысяч рублей — это все замечательно. Но в первую очередь стоит смотреть на личность и характер.

Причина №4 — желание комфортных отношений

Здесь можно провести параллель с первой причиной. «Комфортные» отношения — это те, где обычно не нужно особо вкладываться, ставить друг другу границы, навязывать обязательства. Основное в них — физическая и иногда эмоциональная близость. Такая связь может длиться долго, особенно если она устраивает обе стороны. Но каждый должен быть готов, что партнер просто исчезнет. В данном случае речь все же идет об инфантилизме. Или об отсутствии любви. Есть привязанность, симпатия, но не более.

Что делать: если все нравится — пусть так и будет. Если хотите строить семью, но мужчина против — лучше искать более надежные варианты.

«Главное в подобных отношениях — сохраните уважение к себе и не теряйте женское достоинство. Не ищите и не выпрашивайте любви там, где ее нет. Если мужчина изначально настроен только на встречи, а не на совместную жизнь, переделать его не получится», — уверяет специалист по семейным отношениям.

Причина №5 — неумение говорить о чувствах

Он кажется вам каменной глыбой? По его лицу невозможно понять о чем он думает, что он чувствует? Постоянно молчит, не любит говорить о чувствах? Если все его поступки указывают на то, что вы ему нравитесь, то все объясняется просто — он стеснителен или просто не умеет говорить о своих эмоциях и потребностях.

Что делать: не давите. Так он просто закроется и отношения станут сложнее. Задавайте уточняющие, но ненавязчивые вопросы. Честно рассказывайте ему о том, что чувствуете сами.

«Ключ к пониманию — диалог. Не нужно набрасываться на него с истериками и обижаться, что он не признался в любви пятнадцатый раз за день. Выберите время, когда никто никуда не торопится, сядьте и поговорите», — рекомендует Галина.

Если кажется, что мужчина не готов к серьезным отношениям, есть только два варианта: он действительно не готов или он готов, но при определенных условиях. В первом случае вас ждет легкая романтическая (или не очень) прогулка, но на длительное взаимодействие рассчитывать не стоит. Во втором важно понять причины, которые удерживают его от серьезного шага.