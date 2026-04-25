McDonald’s показал семейные ценности с помощью эмодзи

McDonald’s во Франции представил новую рекламную кампанию Bear with me, разработанную агентством TBWA\Paris. В центре ролика — идея ценности простых семейных моментов и общения.

Сюжет построен вокруг визуальной метафоры: зритель наблюдает за историей медведя и кролика, которые проводят время вместе в городе. Медведь старается поддержать и развеселить спутника, а кульминацией становится визит в McDonald’s.

В финале раскрывается, что за образами скрываются отец и дочь, которые общаются с помощью эмодзи. Такой прием позволяет показать, как современные цифровые привычки становятся частью семейной коммуникации и формируют новые способы выражения эмоций.

Кампания продолжает стратегию McDonald’s, в рамках которой бренд позиционирует себя не только как место для еды, но и как пространство для совместного времяпрепровождения. Проект сочетает игровое кино и CGI-графику, создавая мягкую и почти сказочную атмосферу.

Ранее McDonald’s уже использовал подобный подход в коммуникации, делая акцент на семейных ценностях и повседневных ритуалах, которые формируют устойчивую эмоциональную привязанность к бренду.