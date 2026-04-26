Почему люди уходят из соцсетей

Это происходит постепенно: сначала человек реже заходит в соцсети, потом перестает что-то публиковать, а позже и вовсе удаляет приложения. В итоге возвращаться туда уже не хочется. Это явление называют «цифровым отступлением», но чаще за ним стоит обычная усталость, пишет автор канала Pochinka_blog о том, почему люди чаще отказываются от жизни в онлайне.

Со временем соцсети из площадки общения превращаются в пространство демонстрации жизни. Человек начинает больше думать о том, как он выглядит в ленте, чем о самой жизни. Возникает «презентационное истощение» — когда энергия уходит не на проживание момента, а на его оформление.

Дополняет это работа алгоритмов: они подсовывают контент, который сильнее цепляет эмоции — тревогу, споры, раздражение. Вместо отдыха человек получает перегруз и ощущение, что все вокруг живут лучше.

Сравнение с другими усиливает эффект. В ленте видны в основном чужие успехи, путешествия и достижения, и мозг начинает воспринимать это как норму. На этом фоне легко возникает чувство, что ты отстаешь. Добавляется и общий информационный шум: за короткое время мозг обрабатывает десятки постов, новостей и мнений, что вызывает усталость даже без реальных действий.

Постепенно становится заметным и одиночество внутри «связи»: лайки и комментарии не заменяют общения. А у взрослых людей еще сильнее включается фактор времени — его становится жалко тратить впустую. В итоге многие уходят не из протеста, а из-за понимания: соцсети забирают больше, чем дают. И на их месте остается тишина, в которой проще думать и жить в реальности.

При этом ученые опровергли миф о том, что соцсети напрямую вызывают депрессию. В исследовании с участием 6,5 тыс. человек выяснилось, что связь между активностью онлайн и ухудшением самочувствия очень слабая. Ее в основном объясняют общие генетические факторы, а не сами соцсети. Так что, если вы не отказались от них, не забывайте об опасностях, которые описывал «ГлагоL».