Психологи объяснили, как супругам справиться со взаимным раздражением

В идеальном мире любящие супруги если не пылинки друг с друга смахивают, то всё же относятся друг к другу бережно и доброжелательно. И уж тем более не позволяют себе раздражаться друг на друга, особенно из-за ерунды вроде незакрытого тюбика с зубной пастой. Откуда же берутся внезапные приступы раздражения и злости? Означают ли они, что любовь прошла и в отношениях наметились серьёзные проблемы? И как вести себя в таких случаях – сдерживаться изо всех сил или давать волю тёмным эмоциям?

Способы проявления

Чаще всего раздражение выплёскивается в откровенных срывах со злостью и яростью. Постоянная критика, навешивание ярлыков: «ты бестолковый», «у тебя вечно так всё», «ты ничего не умеешь» и тщательное подмечание недостатков тоже являются свидетельством клокочущего внутри партнёра раздражения. Некоторые, наоборот, пытаются гасить клокочущие внутри эмоции, стараясь не дать им выплеснуться наружу. Они подавляют эти эмоции, загоняя их глубоко внутрь. Результатом пассивной агрессии становится отчуждение, которое тоже является признаком копящегося раздражения. Молчащий человек начинает разрушаться изнутри.

Причины появления

1. Раздражение на близкого человека может возникать по причине психологического дискомфорта – нарушаются ваши границы, не удовлетворяется потребность в чём-либо.

Возможно, вы нуждаетесь в изменении существующих семейных ролей или устоявшейся модели отношений. Всё это может стать причиной недовольства супругов друг другом.

2. Разница в бытовых привычках тоже часто становится причиной раздражения по отношению к близкому человеку. Например, у одного супруга в семье было принято мыть посуду сразу после обеда или ужина. А другой привык, что можно поставить посуду в раковину и помыть всё разом, когда накопится достаточно. Пресловутый вопрос: как выдавливать из тюбика зубную пасту и можно ли разбрасывать носки? Всё это может доводить каждого из партнёров до белого каления.

3. Разница мировоззрений – взглядов на распределение ролей в семье, отношение к жизни и т.д. – тоже становится источником раздражения.

Эти различия обнаруживаются, как правило, уже на более глубоких этапах отношений.

4. Определённые этапы семейной жизни или кризисы также могут вызывать негативные эмоции, которые супруги часто выплёскивают друг на друга.

5. Ежедневный стресс, эмоциональная усталость, напряжение на работе, да просто проблемы с личным пространством тоже приводят к повышенной раздражительности.

Имейте в виду

Раздражение часто сопровождается чувством вины, которое только усиливает общее напряжение. Поэтому не стоит обвинять тех, кто раздражается, потому что они не виноваты, что испытывают эти эмоции. Но и тех, кто вызывает раздражение, тоже нельзя винить. Потому что раздражение как раз подпитывается обвинением. Нам кажется, что если человек громко ест или разбрасывает носки, то, вылив на него ушаты упрёков и таким образом излив раздражение, ситуацию удастся исправить. Но это не так.

И если вы чувствуете, что вызываете раздражение у своей второй половины, важно понимать, что вы совершенно ни в чём не виноваты. И в то же время не спешите обвинять своего спутника. Он действительно может раздражаться на вас. Несмотря на то, что он вас любит. Просто попытайтесь его понять.

Правила поведения

1. Не стоит пугаться. В психологии есть такое понятие – амбивалентность. Это двойная природа чувств, основное качество действительно близких отношений (и любовь, и нечто ей противоположное – гнев, раздражение). И некоторые воспринимают появление таких отношений как катастрофу и признак надвигающегося конца отношений.

На самым же деле, как уверяют специалисты, в по-настоящему близких отношениях обязательно есть место амбивалентности. Полное отсутствие разногласий, как правило, свидетельствует о нарастании отчуждения между супругами, которые уже ничего не испытывают друг другу, кроме равнодушия и безразличия. Поэтому относитесь к возникающему раздражению, как к нормальному явлению, свидетельству того, что ваша вторая половина вам небезразлична.

2. Не пытайтесь погасить и подавить раздражение, загнать его вглубь. Длительное подавление злости, раздражения, как и любой другой эмоции, способствует развитию депрессии и других заболеваний. К тому же, когда раздражение долгое время копится, бесить начинает буквально всё. Даже просто как человек дышит. Немудрено, что потом это раздражение выплёскивается в виде неконтролируемой злости или пассивной агрессии.

3. Но и давать волю агрессии тоже не стоит. Речь не идёт о сознательном подавлении эмоций, которое ни к чему хорошему не приводит. Но выражать эти эмоции нужно с умом, не причиняя боли другому. Важно помнить, что когда мы кричим или даже просто говорим на повышенных тонах, оскорбляя другого человека, это наносит серьёзный удар по его психике. По словам психологов, человек подсознательно реагирует на крик, как на опасность – выбросом гормонов стресса.

Конечно, когда человек слишком долго подавлял эмоции, могут случаться неконтролируемые срывы. В этом случае, советуют психологи, важно разобраться, попытаться найти первопричину этих подавляемых эмоций и её устранить.

4. Попытайтесь объяснять партнёру, что вас не устраивает или злит в его действиях и поступках. Именно в действиях, а не в нём самом. Высказывайте всё, что у вас на душе творится, через «я‑сообщения», о которых мы уже не раз писали. То есть когда вы говорите о том, что вас не устраивает в данный момент, не переходя на личности. Например – «ты не помыл чашку сразу, и меня это раздражает». Никаких обвинений и ярлыков – «меня бесит, что ты неряха» или «тебе лень посуду за собой помыть». Подобным образом вы не подвигнете человека измениться, а только раните и вызовите ответное раздражение.

Просто объясните, почему вас это так раздражает. Например, вас с детства приучили мыть чашку сразу. И выскажите пожелания – например, «мне бы хотелось, чтобы ты мыл чашку сразу после того как попил чай». Только не ставьте ультиматум – «должно быть только по-моему» – а попробуйте найти какие-то альтернативные варианты решения проблемы.

5. Старайтесь понять вторую половину. Дело в том, что раздражение часто вызывает не столько сам поступок близкого человека, сколько значение, которое мы приписываем этому поступку. Например, муж не вымыл посуду – значит, меня не уважает. Жена не туда положила пульт от телевизора – ей на меня наплевать. Не может запомнить, что я говорю – не ценит меня. На самом же деле поступки близких вызваны чаще какими-то их собственными проблемами или представлениями о том, как лучше, а вовсе не их отношением к нам. Скорее всего, муж не помыл посуду или жена не спросила, как прошёл день, не потому, что ему или ей на вас наплевать, а, возможно, из-за усталости или сконцентрированности на какой-то другой проблеме.

6. Попробуйте вспомнить примеры, когда вам с супругом удавалось избежать конфликта и договориться. Ведь если вы вместе и ваши отношения не закончились в первую неделю, значит, раньше вы умели договариваться. Так воспользуйтесь этими умениями сейчас. Пригласите умения на замену раздражению. То есть главное – уметь договариваться.

Другое дело, что это не всегда удаётся. Иногда супруги оказываются на той стадии отчуждения, когда различия между ними становятся всё существеннее, и их уже сложно преодолеть. И в этом случае, возможно, действительно справиться с раздражением друг на друга можно, только разойдясь по разным сторонам жизненного пути.

Но если в отношениях есть то, что жалко терять, вам есть за что ценить человека, который находится рядом с вами, и вы стремитесь заботиться друг о друге, то нахлынувшее раздражение вряд ли станет для вас серьёзной угрозой.

Ранее на сайте pravda-nn.ru психолог Наталья Рачковская объяснила, почему не надо бояться ссор.