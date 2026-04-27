Психолог назвал зумеров «людьми компромисса»

В отличие от миллениалов, они не стремятся доказать свою самостоятельность и не готовы ради этого отказываться от комфорта.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

«Зумеры — люди вменяемо прагматичные. Они не истероиды, они не считают родителей источником своего благополучия, но отказываться от удобств, от комфорта они не станут. Знаете, какое достоинство преимущественное поколенческое зумеров, например, над миллениалами или поколением Х? Те спорили с родителями, те вступали в открытый конфликт. Доказывали: «Мне не нужна твоя квартира, я возьму ипотеку, я буду жить в общежитии, я женюсь выгодно на москвичке». То есть это были какие-то такие сговоры невыгодные, это были страдания на 20 лет. Протестное поведение, где человек сам страдал, но доказывал свою самость. Зумеры — это заи, это мягкие люди, которые приземляются, как коты на лапы. В любых переговорах они учитывают интересы и родителей в предложении, и свои. Это люди компромисса».

Ранее Смолярчук назвала зумеров самым «закредитованным» поколением. Они плохо управляются с бюджетами и не умеют распределять финансы.