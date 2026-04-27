Как чувство голода влияет на качество выполнения задач

Сотрудник, пропустивший обед, не становится глупее – его психика переключается в режим добычи. Нейропсихолог, клинический психолог Ирина Коржаева объяснила, почему на короткой дистанции голод может повысить эффективность при выполнении простых задач. Согласно метаанализу 71 научного исследования, отказ от еды не ухудшает работу мозга, однако голод избирательно усиливает внимание к пищевым стимулам – это эволюционное наследие.

© runews24.ru

«С точки зрения эволюционной психологии, работа — это сублимированная охота. Когда человек голоден, активируются древние нейронные цепи, отвечающие за инстинкт добывать еду. На короткой дистанции это даёт гиперфокус. Мозг получает сигнал: «ресурсы на исходе, надо действовать быстро», — отмечает эксперт.

В разговоре с корреспондентом Life.ru она отметила, что такая мобилизация работает только для рутинных действий. Для креативности и сложного анализа голод – враг. При сильном или длительном дефиците ухудшается рабочая память и падает настроение. Сытый человек расслабляется, уровень дофамина создает среду для инноваций.

Цена «эффективного» голода высока: гастрит, язва, гипогликемия, обмороки, желчекаменная болезнь, сердечно-сосудистые нарушения и расстройства пищевого поведения. Коржаева подчеркнула, что у потомков переживших голод (например, блокадников Ленинграда) выше риск ожирения, диабета и тревожности. Добровольное голодание при такой генетической травме может открыть «ящик Пандоры» – от гастрита до аутоиммунных заболеваний.

